【貼錢送油】紐約期油歷史性跌至負數　拆解背後三大原因

5月份到期的紐約期油現時報-37.63美元，是歷史上首次跌至負值。其實早在4月初，市場已有聲音質疑期油價格能否跌至負值，及後芝交所在4月15日發通告指，已更新系統確保期油價格跌至負值後繼續正常運作。

5月份期油之所以跌至負值，主要是因為原油需求因疫情大減，而早前石油輸出國組織與其他產油國的減產協議，只要求每日減產970萬桶石油，比國際能源總署（IEA）早前指疫情令全球原油消耗每日少2,000萬桶少，市場更已傳出運油船隻及油倉經已爆滿，故減產協議根本不敵需求萎縮。更甚是，由過往OPEC的減產往績所見，實際減產數字通常會比協議少。

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另外，綜合彭博資料，美國最大原油ETF USO截至上周仍持有市場25%流通的5月份期油合約，但由於原油ETF並不會在交割當日轉倉，USO今個月便在4月7日至4月13日轉倉。換言之5月份的期油市場在4月13日後大幅萎縮。在實體經濟無人接貨、失去ETF的成交量，兼且芝加所4月15日更新系統的三重打擊下，紐約期油終見負值。