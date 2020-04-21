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【油價走勢】油價驚現負數！ETF規模過大成元兇？

金融經濟 02:44 2020/04/21

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在經濟疫弱的環境下，市傳所有油輪已滿載原油，油庫儲存亦爆滿

油價遭瘋狂拋售，跌至「仙」級水平後，更驚現負油價，疫情擴散、經濟活動停頓，拖累現貨石油需求下降固然是其中一個因素。惟油價下瀉速度如此急速，石油相關ETF規模過大亦可能是一大元兇，皆因油價大挫之際，主要石油股份跌幅卻未有如此急速。

該月到期的原油合約，通常會於上一個月25日的前三個交易日交割；如果25日非工作天，那麼交割時間便是25號前一個交易日的再往前數第三個交易日。

在經濟疫弱之環境下，除了市傳所有油輪已滿載原油，油庫儲存亦爆滿，令實物交收更見困難，更重要的是，石油ETF相對之下規模太大，加劇波動。

按外媒綜合彭博資料，最知名的美國USO石油ETF，上周持有約25%市場流通的5月期油合約。當市場近四分一期貨流通量由投資或投機者主導，意味石油真實需求相對微弱，在ETF根據程序機制按月轉倉（roll）下，便令油價短時間出現「一沉百踏」的頹態。

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