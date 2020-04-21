【油價走勢】油價曾驚現負數　ETF規模過大成元兇？

▲ 在經濟疲弱的環境下，市傳所有油輪已滿載原油，油庫儲存亦爆滿

油價遭瘋狂拋售，跌至「仙」級水平後，更驚現負油價，疫情擴散、經濟活動停頓，拖累現貨石油需求下降固然是其中一個因素。惟油價下瀉速度如此急速，石油相關ETF規模過大亦可能是一大元兇，皆因油價大挫之際，主要石油股份跌幅卻未有如此急速。

該月到期的原油合約，通常會於上一個月25日的前三個交易日交割；如果25日非工作天，那麼交割時間便是25號前一個交易日的再往前數第三個交易日。

在經濟疲弱之環境下，除了市傳所有油輪已滿載原油，油庫儲存亦爆滿，令實物交收更見困難，更重要的是，石油ETF相對之下規模太大，加劇波動。

按外媒綜合彭博資料，最知名的美國USO石油ETF，上周持有約25%市場流通的5月期油合約，而上述數據更未計及其他石油相關ETF。當顯著流通量的期貨由投資或投機者主導，意味石油真實需求相對微弱，在多隻ETF根據程序機制在近一兩周開始轉倉（roll），以及期貨炒家同時轉倉下，便令油價短時間出現「一沉百踏」的頹態。

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