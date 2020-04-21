【美股午市】紐約5月期油曾低見1美元 道指挫近300點

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月21日 時間03:00）
國際油價周一崩盤式下挫，紐約5月期油一度跌至每桶約1.02美元水平，跌幅逾94%，主要受累全球經濟衰退憂慮削弱原油需求，加上相關期貨合約今日到期結算。
本港今晨1時49分，紐約5月期油報1.69美元，勁挫90.7%；即市曾低見1.02美元，跌幅高達94.4%，創下1990年代以來最低水平，亦有機會創下史上最大單日跌幅。紐約5月期油將於本周二收市後合約屆滿。
倫敦布蘭特6月期油回落6.7%，報26.21美元，即市低位曾見26美元，跌7.4%。
道指早段跌507點，暫跌293點，報23948點，標指及納指跌25及升不足1點，報2848及8650點；Stoxx歐洲600指數收市升0.7%。
油股跟隨油價下挫，埃克森美孚（Exxon Mobil，美︰XOM）和雪佛龍（Chevron，美︰CVX）兩隻藍籌股，股價曾跌6.2%和5.8%，午市跌幅收窄至3.2%及1.9%。
油田服務商Halliburton（美︰HAL）上季每股盈利31美仙，遠勝預期的7美仙，收入亦勝預期，但警告本季的北美活動將大幅減少，股價受壓。
油價暴跌，再次推高避險情緒，資金走向美元，美滙指數再次升穿100，曾升0.3%至100.07；歐元跌0.1%，報1.0868美元；日圓跌0.1%，報107.7兌1美元，每百日圓兌7.1962港元。
美元強，金價先跌後穩，現貨金暫升0.6%，報1,692.79美元。美債同受追捧，價升息跌，10年期債息跌0.3點子，報0.6384厘。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-293點
|23948點
|美國標指
|-25點
|2848點
|美國納指
|升不足1點
|8650點
|美匯指數
|+0.1%
|99.89
|歐元
|-0.1%
|1.0868美元
|日圓
|-0.1%
|107.7兌1美元
|美國2年債息
|微跌
|0.2016厘
|美國10年債息
|-0.3點子
|0.6384厘
|紐約期油
|-90.7%
|1.69美元
|倫敦布蘭特期油
|-6.7%
|26.21美元
|現貨金
|+0.6%
|1692.79美元
|＊截至本港今晨1時49分