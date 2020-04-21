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【美股午市】紐約5月期油曾低見1美元 道指挫近300點

環球經濟金融 02:04 2020/04/21

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國際油價周一崩盤式下挫，紐約5月期油一度跌至每桶約1.02美元水平，跌幅逾94%，主要受累全球經濟衰退憂慮削弱原油需求，加上相關期貨合約今日到期結算。

本港今晨1時49分，紐約5月期油報1.69美元，勁挫90.7%；即市曾低見1.02美元，跌幅高達94.4%，創下1990年代以來最低水平，亦有機會創下史上最大單日跌幅。紐約5月期油將於本周二收市後合約屆滿。

倫敦布蘭特6月期油回落6.7%，報26.21美元，即市低位曾見26美元，跌7.4%。

道指早段跌507點，暫跌293點，報23948點，標指及納指跌25及升不足1點，報2848及8650點；Stoxx歐洲600指數收市升0.7%。

油股跟隨油價下挫，埃克森美孚（Exxon Mobil，美︰XOM）和雪佛龍（Chevron，美︰CVX）兩隻藍籌股，股價曾跌6.2%和5.8%，午市跌幅收窄至3.2%及1.9%。

油田服務商Halliburton（美︰HAL）上季每股盈利31美仙，遠勝預期的7美仙，收入亦勝預期，但警告本季的北美活動將大幅減少，股價受壓。

油價暴跌，再次推高避險情緒，資金走向美元，美滙指數再次升穿100，曾升0.3%至100.07；歐元跌0.1%，報1.0868美元；日圓跌0.1%，報107.7兌1美元，每百日圓兌7.1962港元。

美元強，金價先跌後穩，現貨金暫升0.6%，報1,692.79美元。美債同受追捧，價升息跌，10年期債息跌0.3點子，報0.6384厘。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 -293點 23948點
美國標指 -25點 2848點
美國納指 升不足1點 8650點
     
美匯指數 +0.1% 99.89
歐元 -0.1% 1.0868美元
日圓 -0.1% 107.7兌1美元
     
美國2年債息 微跌 0.2016厘
美國10年債息 -0.3點子 0.6384厘
     
紐約期油 -90.7% 1.69美元
倫敦布蘭特期油 -6.7% 26.21美元
現貨金 +0.6% 1692.79美元
     
＊截至本港今晨1時49分    

經濟衰退 美股 期貨 布蘭特期油 紐約期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 美國

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