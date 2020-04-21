【油價走勢】油價低見-40美元　5月期油瘋狂斬倉亦難甩手

▲ 油價在多個時段均顯示斬倉的痕跡，市場關注油企的債務危機，恐波及金融機構。

油價瘋狂斬倉拋售，低見-40美元。據交易系統顯示，油價在多個時段均顯示斬倉的痕跡，市場關注油企的債務危機，恐波及金融機構；油企的債務抵押品遭斬倉，5月期油變成廢紙，油價跌至負值，整個市場的原油抵押品要補孖展，計價的難度亦大增。

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原油期貨21日（周二）結算，市場估計，由於金融機構避免在結算後實物交收，有報道指，所有油輪亦已滿載原油，油庫儲存亦爆滿，以及其後實物交收亦需時1個月，故率先在市場拋售，以至5月原油期貨價格，與6月相差甚遠。另外，油價ETF基金轉倉，亦需沽現貨月期油，轉倉買6月期貨。

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據外電報道，海上油輪所儲存的石油刷新歷史新高，達1.6億桶，超過2009年水平，在月初4月1日時，亦只是0.8億桶。

瑞穗亦指，WTI原油期貨跌至負值，是歷史性的一天。這表明沒有空間儲存原油，基本要隨水沖走，原油一文不值。現在的狀況是是輸油管道和庫存都是滿載，但是很奇怪的一點是，EIA數據並沒有顯示當前庫存原油達到最大儲能。暴跌的原因還有是5月好倉合約急於平倉。

今晨2時04分，現貨月的5月紐約期油報0.01美元，若要平倉搵買家甩手已不易，其後油價跌至負數，更陷入恐慌，低見-40美元。6月紐約期油仍報21.27美元，僅跌15%。

市場憂慮，5月期油滯銷，到6月期貨亦恐未夠原油倉庫儲存，問題是產油國需要立即停產。

另外，油企亦傳聞在對沖市場炒濃期油，以至被斬倉。據交易系統顯示，在今早9時的16.32美元、傍晚6時的14.23美元、7時39分的12.45美元、10時的12.45美元，均見突然急瀉。

值得留意的是，歐美金融股跌勢大，AIG跌5%，摩通跌4%。渣打（英：STAN、港：02888）亦於倫敦跌2%，滙豐 （00005） 則因有派息憧憬，股價靠穩。

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編輯：譚志偉