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【油價走勢】油價低見-40美元　即月期油瘋狂斬倉亦難甩手

金融經濟 02:55 2020/04/21

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油價在多個時段均顯示斬倉的痕跡，市場關注油企的債務危機，恐波及金融機構。

油價瘋狂斬倉拋售，低見-40美元。據交易系統顯示，油價在多個時段均顯示斬倉的痕跡，市場關注油企的債務危機，恐波及金融機構；油企的債務抵押品遭斬倉，5月期油變成廢紙，油價跌至負值，整個市場的原油抵押品要補孖展的難度亦大增。

【滙豐債仔】新加坡油企興隆炒燶期貨蝕62億元　私下出售抵押產品

原油期貨明日結算，市場估計，由於金融機構避免在結算後實物交收，有報道指，所有油輪亦已滿載原油，油庫儲存亦爆滿，以及其後實物交收亦需時1個月，故率先在市場拋售，以至5月原油期貨價格，與6月相差甚遠。另外，油價ETF基金轉倉，亦需沽現貨月期油，轉倉買6月期貨。

【油價走勢】油價驚現負數！ETF規模過大成元兇？

據外電報道，海上油輪所儲存的石油刷新歷史新高，達1.6億桶，超過2009年水平，在月初4月1日時，亦只是0.8億桶。

截至今晨2時04分，現貨月的5月紐約期油報0.01美元，若要平倉搵買家甩手已不易，其後油價跌至負數，更陷入恐慌，低見-40美元。6月紐約期油報22美元，僅跌12%。

另外，油企亦傳聞在對沖市場炒濃期油，以至被斬倉。據交易系統顯示，在今早9時的16.32美元、傍晚6時的14.23美元、7時39分的12.45美元、10時的12.45美元，均見突然急瀉。

值得留意的是，歐美金融股跌勢大，AIG跌5%，摩通跌4%。渣打（英：STAN、港：02888）亦於倫敦跌2%，滙豐 （00005） 則因有派息憧憬，股價靠穩。

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編輯：譚志偉

商品 紐約期油 疫情 期貨 金融機構 孖展 滙豐控股（00005）

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油價崩潰跌至-40美元　夜期收市跌197點（不斷更新）

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