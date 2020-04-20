【油價走勢】油企抵押品被斬倉？即月期油處處見斬倉痕跡

▲ 油價在今早9時的16.32美元、傍晚6時的14.23美元、7時39分的12.45美元、10時的12.45美元，均見突然急瀉。

油價繼續急瀉40%，據交易系統顯示，油價在多個時段均顯示斬倉的痕跡，市場關注油企的債務危機，恐波及金融機構；而油企的債務抵押品遭斬倉，油價急瀉，整個市場的原油抵押品亦受補孖展的壓力。

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原油期貨明日結算，市場估計，由於金融機構避免在結算後實物交收，以及其後實物交收亦需時1個月，故率先在市場拋售，以至5月原油期貨價格，與6月相差甚遠。

截至晚上11時27分，5月紐約期油報10.06美元，跌45%，6月紐約期油報22.64美元，僅跌10%。

另外，油企亦傳聞在對沖市場炒濃期油，以至被斬倉。據交易系統顯示，在今早9時的16.32美元、傍晚6時的14.23美元、7時39分的12.45美元、10時的12.45美元，均見突然急瀉。

值得留意的是，歐美金融股跌勢大，AIG跌3.3%，摩通及美銀跌2%，渣打（英：STAN、港：02888）亦於倫敦跌2%，滙豐 （00005） 則因有派息憧憬，股價靠穩。

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編輯：譚志偉