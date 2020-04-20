【俄羅斯疫情】1.5萬士兵須隔離 閱兵綵排違社交距離

俄羅斯的新冠肺炎疫情正在加速蔓延，連續8日新增確診病例均創新高。當局加強防範，下令曾經參與紅場閱場綵排的1.5萬名士兵接受兩星期強制隔離，原定下周三（29日）料被迫取消，未知會否影響預定5月9日的閱兵儀式。

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俄羅斯國防部表示，會把相關士兵安排在所屬基地接受隔離，為期兩星期，將獲發個人防護用品，但沒有交代當中是否有士兵確診感染。有俄羅斯傳媒質疑，當中有士兵中招。

俄羅斯原定5月9日舉行二戰勝利日，並計劃在紅場進行大型軍事巡遊，包括閱兵儀式。而被勒令隔離的士兵便在早前參與閱兵綵排，但網傳片段所見，期間人多密集，且無人戴口罩，違反了防範新冠肺炎傳播的社交隔離措施。

俄羅斯國防部確認，曾經在4月1日舉行閱兵綵排，但未正式公開任何照片或影片。由於士兵須隔離兩星期，原定下周三（29日）的綵排料將被迫取消。

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俄羅斯疫情4月起持續加劇，4月7日開始每日新增病例均逾千宗，並且從4月12日起連續8日均刷新單日新高，至周日（19日）單日新增確診達到6060宗。確診病例累計4.7萬宗。

每日新增死亡病例亦明顯上升，周日48宗創新高，累計405宗。

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