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平安銀行首季多賺近15% 淨利差按季收窄

金融經濟 22:32 2020/04/20

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平安銀行首季業績亮麗，按年多賺14.6%

平保 （02318） 旗下平安銀行（深：000001）公布首季業績，期內純利為85.1億元（人民幣，下同），按年增長14.6%；更反映核心經營情況的減值損失前營業利潤更升19.4%至269.3億元。

平安銀行表示，受年初貸款市場報價利率（LPR）下行、貨幣市場資金面寬鬆等因素影響，生息資產收益率降幅略快於計息負債成本率降幅，令首季淨息差較去年第四季跌2個基點。首季平安銀行季度發放貸款和墊款日均餘額按年增長15%，推動錄得利息淨收入升19.2%至247.7億元。

非利息收入方面，由於首季貨幣政策維持寬鬆，該行緊握市場交易機會增加債券持倉，導致投資收益大增加47.9%至12.3億元；整體非利息淨收入則漲12.4%至131.6億元。

資產質素方面，平安銀行不良貸款比率維持去年底水平，報1.65%，而其撥備覆蓋率則上升17.23個百分點至200.35個百分點。

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編輯：謝智聰

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