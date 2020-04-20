【油價走勢】油價史詩級急瀉8成　三桶油為何跌少一半？

▲ 中石油、中海油、中石化年內跌幅只有44.8%、44.2%、36.3%

油價史詩級式急瀉，紐約期油最低曾瀉至每桶10.77美元，連帶美股開市亦大幅走低。不過，石油相關股份跌幅較油價少，在港上市的「三桶油」，年內下跌幅度均不足5成，遠較紐油的8成跌幅低。

截至本港時間約晚上10時，紐油在今年短短不足4個月，已累插8成，而上月原油價格戰爆發時，單月回調幅度則已錄54.4%。相對之下，「三桶油」雖未能逆市抽升，惟表現卻優於紐油，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 年內跌幅只有44.8%、44.2%、36.3%。

「三桶油」跑贏海外期油，究其原因，乃按照內地2016年推出的《石油價格管理辦法》，成品油價格機制設定上限為每桶130美元，下限為每桶40美元，當高於上限或低於下限時，零售價格將不作調整，在相關「地板價」支持下，中資石油股防守性較單純紐油為高。

相關文章：【原油價格】原油暴瀉驚現贏家！大摩上周率先唱好

相關文章：【油價走勢】油價3次歷史級大跌 歷來低位處10美元

相關文章：【黃金價格】俄羅斯央行上月增持30萬黃金 金價1700關徘徊

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品



編輯︰莫亦熙