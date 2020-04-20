  • 25°C
香港時間 : 2020420日 (一) 23:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【油價走勢】油價史詩級急瀉8成　三桶油為何跌少一半？

金融經濟 22:35 2020/04/20

分享：

中石油、中海油、中石化年內跌幅只有44.8%、44.2%、36.3%

油價史詩級式急瀉，紐約期油最低曾瀉至每桶10.77美元，連帶美股開市亦大幅走低。不過，石油相關股份跌幅較油價少，在港上市的「三桶油」，年內下跌幅度均不足5成，遠較紐油的8成跌幅低。

截至本港時間約晚上10時，紐油在今年短短不足4個月，已累插8成，而上月原油價格戰爆發時，單月回調幅度則已錄54.4%。相對之下，「三桶油」雖未能逆市抽升，惟表現卻優於紐油，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 年內跌幅只有44.8%、44.2%、36.3%。

「三桶油」跑贏海外期油，究其原因，乃按照內地2016年推出的《石油價格管理辦法》，成品油價格機制設定上限為每桶130美元，下限為每桶40美元，當高於上限或低於下限時，零售價格將不作調整，在相關「地板價」支持下，中資石油股防守性較單純紐油為高。

相關文章：【原油價格】原油暴瀉驚現贏家！大摩上周率先唱好
相關文章：【油價走勢】油價3次歷史級大跌　歷來低位處10美元
相關文章：【黃金價格】俄羅斯央行上月增持30萬黃金 金價1700關徘徊

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯︰莫亦熙

香港股票 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 中國石油股份（00857） 石油 紐約期油 美股

上一篇文章

澳門正研究設立人民幣計價證券交易所

下一篇文章

平安銀行首季多賺近15% 淨利差按季收窄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
【滙豐債仔】新加坡油企興隆炒燶期貨蝕62億元　私下出售抵押產品
【滙豐債仔】新加坡油企興隆炒燶期貨蝕62億元　私下出售抵押產品
【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈
【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈
【油價走勢】拆解原油ETF跌幅大不同　3175全日跌逾7%、3097跌不足2%（第二版）
【油價走勢】拆解原油ETF跌幅大不同　3175全日跌逾7%、3097跌不足2%（第二版）
【定期存款】5行鬥減港元定存息 無懼虛擬銀行連環出擊
【定期存款】5行鬥減港元定存息 無懼虛擬銀行連環出擊
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）