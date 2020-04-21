【美股戰報】5月紐約期油曾跌破3美元　跌幅達8成4

美股納指轉升24點，升幅0.3%，現報8675點。全球多國實施居家令，受宅經濟帶動，納指成份股亞馬遜（AMZN）升2.07%、Netflix（NFLX）升4.2%。

道指早段一度跌超過500點， 其後跌幅收窄，跌180點，跌幅0.76%，報24062點 ；標指跌9點，報2864點，跌幅0.35%。

紐約即月期油跌破每桶3美元，日內跌幅達84%，創有紀錄以來最大單日跌幅，主要受疫情打擊原油需求，及期油主力合約到期轉倉所致；多隻能源股開市跌逾6%，現時跌幅收窄。

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多間大型企業股價受負面消息拖累，國銀租賃宣布取消從美國飛機制造商波音（BA）購買29架未交付的737 MAX客機，波音跌4%；美國聯合航空（UAL）公布上季破紀錄虧損21億美元，遠遜預期的6億美元，跌近3%；迪士尼（DIS）被瑞銀將投資評級由「買入」降至「中性」，跌2%。

美國突破77萬人確診新冠肺炎、逾4萬人不治。疫情重創美國經濟，花旗銀行警告最壞的情況可能仍未結束，若美國出現第二波疫情，將對經濟帶來進一步衝擊，而這顯然未反映在股市。3月份疫情對企業的打擊程度預視未來幾個季度的情況，預計第二季的企業整體營業額將下跌4成或更多。

高盛早前預計，美國大型企業今年將大幅削減現金支出，以應對疫情帶來的不確定性。由於企業在日益惡化的經濟環境中優先考慮流動性，2020年標普500成份股公司的現金支出將破紀錄地下降33%。其中，現金併購支出將下降49%、資本支出將下降27%、研發支出將下降9%。

為挽救疲弱經濟，聯邦政府預料將通過額外刺激經濟措施。總統特朗普周日表示，國會可能很快會就向小企業援助貸款項目追加約3700億美元資金，共和黨已接近與民主黨達成協議。



