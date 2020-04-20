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【新股IPO】DayDayCook計劃赴美上市　料最多集6.2億

金融經濟 21:42 2020/04/20

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DayDayCook分別獲阿里巴巴及新世界旗下的K11融資。

DayDayCook（日日煮）傳正準備赴美上市，最快第三季在美國掛牌 ，估計集資額為6000萬至8000萬美元（約4.7億至6.2億港元），有望成為香港首間成功上市的初創企業。而DayDayCook創辦人朱嘉盈則不作評論。

據悉，DayDayCook計劃採用同股不同權架構，上市後估值約4億至4.5億美元（約31.2億至35.1億港元），已委任花旗及尚乘國際作上市安排。報道指，由於本港對同股不同權的掛牌要求較高，加上美國有較多消閒生活企業掛牌，DayDayCook最終放棄香港上市，轉移赴美。

DayDayCook於2012年創立，為網上烹飪片段分享平台，創辦人朱嘉盈曾任職滙豐私人銀行，2014年開設DayDayCook網店，並於2015年進軍大陸。據DayDayCook內地官網資料顯示，訂閱影片的粉絲人數達5500萬。

獲阿里及K11入股投資

另外，DayDayCook獲阿里巴巴 （09988） 及新世界 （00017） 執行副主席鄭志剛的K11投資。於2016年進行約3500萬元人民幣A輪融資，同年10月獲阿里領投完成3500萬人民幣A+輪融資。於2017年，B輪融資獲K11及阿里投資1億元人民幣。

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編輯：袁諾曦

美股 經濟 疫情 鄭志剛 阿里巴巴－SW（09988） 同股不同權 集資 IPO 阿里巴巴 新世界

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