【美股開市】紐約期油跌穿11美元 道指挫近500點

油價再度急跌，市場憂慮美國原油庫存即將飽和及環球需求疲弱，紐約期油急瀉逾40%，低見10.77美元，是1998年12月以來低位。油股同告下跌，美股周一開市向下，道指挫495點。

紐約期油最多瀉41.1%，低見10.77美元，現跌幅稍稍收窄，跌40%，報10.98美元；布蘭特期油亦跌7.3%，報26.04美元。

新冠肺炎全球大流行，各地相繼實施封關、封城和居家禁足令，導致原油需求大減，加上沙特阿拉伯和俄羅斯早前大打原油價格戰，重挫油價，其後的減產協議力度又未達預期。

原油市場嚴重供過於求，令美國原油庫存連續12個月增加，自3月以來，俄克拉荷馬州庫欣（Cushing）的倉儲中心庫存急增近50%至5,500萬桶。

分析師指出，目前美國原油庫存正以每周500萬桶的速度增加，估計打破2017年4月的6,900萬桶舊紀錄，不用1個月時間。

庫欣儲存上限為9,200萬桶左右，意味庫存增速不變的話，美國儲油設施將於兩個月內達到極限，因而進一步推低油價。

油股亦跟隨油價下挫，埃克森美孚（Exxon Mobil，美︰XOM）和雪佛龍（Chevron，美︰CVX）跌4.5%和4.9%。

油田服務商Halliburton（美：HAL）上季每股盈利31美仙，高於預期7美仙，收入亦勝預期，但警告本季的北美活動將大幅減少，股價挫6.6%。

油價暴跌，再次推高避險情緒，資金走向美元，美匯指數再次升穿100，高見100.07，升幅0.3%；歐元和英鎊曾跌0.3%和0.7%，報1.0841美元和1.2417美元；日圓亦曾跌0.4%，報107.95兌1美元。

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