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【疫市營商】生產力局4月23至29日　網上助中小企了解資助基金

商業 08:30 2020/04/21

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生產力局營運的「中小企資援組」（SME ReachOut）將於4月23至29日舉辦首個《資助基金網絡互動推廣周》，讓企業隨時隨地了解港府資助基金的最新消息及申請詳情。（中小企資援組網站圖片）

為應對新冠肺炎疫情帶來的經營困境，香港生產力促進局（生產力局）營運的「中小企資援組」（SME ReachOut）將於4月23至29日舉辦首個《資助基金網絡互動推廣周》，活動以「HKPC Live」網上遙距方式進行，讓企業隨時隨地了解港府資助基金的最新消息及申請詳情，費用全免。

【支援中小企】生產力局推中小企資援組　免費指導及配對資助計劃

是次活動將提供10項由港府資助的基金計劃展示，包括中小企業市場推廣基金（EMF）、中小企融資擔保計劃（SFGS）、公營機構試用計劃（PSTS）、科技券計劃（TVP）、為在港進行研發活動的科技公司而設的博士專才庫（PH-TC）、為在港進行研發活動的科技公司而設的研究員計劃（RP-TC）、專利申請資助計劃（PAG）、發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（BUD專項基金）、零售業人力需求管理科技應用支援計劃（ReTAAS）、「第二輪防疫抗疫基金」- 遙距營商計劃（Distance Business Programme）。

【中小企教室】防疫抗疫基金資助旅行社及從業員　申請有甚麽要留意？（附申請教學）

【防疫抗疫基金】旅遊及酒店業界即日起可申請資助　導遊、領隊每月獲5000元

活動期間設有多個網上研討會，內容包括資助基金簡介、成功個案分享以及實時網上問答環節，「中小企資援組」團隊更會透過WhatsApp解答個別企業，於了解及申請政府資助基金上的不同疑難，為企業提供針對性的支援及配對。有意參與人士可預先於網上登記預約及瀏覽有關活動。（按此預約

責任編輯：朱悅瀅

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