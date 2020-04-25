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【樓市分析】銀行落雨收遮　你是樓市高危一族？ 

股樓投資 19:34 2020/04/25

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新冠肺炎全球肆虐，對港經濟影響深遠，據政府最新公布，失業率升至4.2%，為逾9年高位。有經濟師預計，香港經濟仍未見底。 雖然市場屢有壞消息，惟樓價跌幅有限，有業主更笑言，港樓是地上最強資產，認為樓價跌幅有限，遲早再創新高。他們的論點有二： 

一）與1997年不同，目前再無炒家，就算有炒家，財力也非常雄厚

二）據金管局公布，約66%業主已供滿樓，無必要劈價賣樓

呼吸Plan隨時攞命

上述立論當然有理，惟同時也反映，市場仍有34%業主未供滿樓，俗語說「一粒老鼠屎，搞壞一鍋粥」，故不可忽視這批業主的影響力。事實上，今次疫症全球爆發，雖然香港情況好轉，惟歐美卻非如此，全球經濟要重拾昔日活力，似乎也要漫漫長路。 

早前，本地多家銀行推出「還息不還款」安排，惟這只是短期措施，若業主失業，又或周轉不靈，最後只能劈價賣樓。若當年選用「呼吸Plan」入市，除非能夠捱貴息，又或抬錢上會轉按，否則只能蝕讓離場。 

相關文章：【iMoney論樓】樓按Plan勿亂揀　揀錯好蝕底

銀行收緊按揭　想買樓都唔易

隨着香港經濟轉差，借貸風險上升，個別銀行開始收緊按揭審查，向「高風險行業」人士增加按揭限制，雖然暫對樓市影響有限，惟只要經濟持續轉差，銀行便會加強按揭審查，就算不是從事「高風險行業」，也會受影響，除非你是公務員。 

事實上，昔日以高溢價接貨，且用建築期付款入市的買家，可算是樓市最高危一族。所謂建築期付款，即物業臨近交樓，才申請按揭，若樓價期間下跌，買家要完成交易，便要支付差價。

以一個800萬元的樓花物業為例，買家打算申請八成按揭，即借640萬元。如果物業落成時，估值下跌一成至720萬元，八成按揭，只可借576萬元，買家便要另行支付64萬元差價，否則撻訂。 

建期付款或觸發撻訂潮

據市場統計，今年有逾一萬個單位入伙，若當日選用「建築期付款」，即代表今年內要找銀行，承造按揭上會。由於環球經濟不景，銀行為求自保，隨時落雨收遮，更可能收緊物業估值，若樓價持績下跌，業主屆時又不能抬錢上會，最終更可能觸發撻訂危機，影響樓市交投氣氛。

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撰文 : 柳家平

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