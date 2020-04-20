【油價走勢】紐約期油1個月價差近倍 買現貨等30日即賺95%？

▲ 5月和6月紐約期油價差達95%，意味只要持有現貨一個月即可賺取豐厚利潤。

5月期油結算臨近，紐約期油（WTI）價格持受壓。目前5月期油已跌至每桶11.33美元，但6月期油仍見每桶22.2美元。換言之，只要投資者能夠有交收及存放現貨的能力，現時買入5月合約；並且同時沽出一張6月合約，即可賺取95%的價差（未計及交收儲存成本）。

船公司 Alibra Shipping Limited數據顯示， 超大型油輪（ VLCC）的儲油成本（租金）一年大約為每桶11.4美元，即一個月大約0.95美元。再加上運輸、交收等成本，只要每桶成本（包兩次交收、儲油費用）不超過10.87美元，便仍然有利可圖。

轉倉期臨近 5月紐油暴挫

紐約期油是在美國芝商所集團旗下紐約商業交易所（NYMEX）掛牌的期貨產品。事實上，雖然期油投資者來自世界各地，但實物交收只能在美國進行，若投資者沒有能加在合約到期後交收，只能沽出期貨合約平倉。

換言之，油價暴跌，5、6月期油價差拉闊，很可能是由於投資者急於平倉、轉倉所致，沽壓太大所致。參考布蘭特期油價格，目前最近一個月價格為26.33美元，與下一月價差只有13.6%。

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