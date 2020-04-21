【iMoney基金投資】跌到落負數　撈油揀3175定3097？(第二版)

5月份紐約期油曾歷史性跌至負數，相信不少人都會心癢癢，希望撈底博反彈。但並非每個人都有期油孖展戶口，所以原油ETF就成為了炒油新寵。本港上市的兩隻原油ETF：三星原油期 (03175)、FGX原油(03097)，於過去的成交量急增，前者周一的成交量更達到19.41億，成為港股成交量第二大的ETF。

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原油ETF雖然方便，但由於產品結構複雜，走勢未必跟足油價；同時，3175及3097都是追蹤標普高盛原油額外回報指數，惟兩者走勢卻大有不同。以周一為例，3175全日跌幅為7.4%，而3097則為1.98%。究竟兩者有何分別？博反彈又應該撰那一隻原油ETF？

正如上文所述，兩隻ETF都是追蹤標普高盛原油額外回報指數，但看清楚一點，3097所追蹤的其實是標普高盛原油增強額外回報指數。所謂「差之毫釐，謬以千里」，多了「增強」兩個字，兩隻ETF的分別就很大。

三星原油期 (03175)

先說「沒有增強」的原裝指數，亦即是3175所追蹤的指數。首先要明白，期油是有到期日的，通常是每月結算，所以如果指數要「永續」的話，就要在到期日前轉倉到下一個月的期貨。而在轉倉過程中，由於即月期貨有機會與下一個月的期貨價格不同，便會出現「轉倉收益」。假設在轉倉日時，當下個月的期油價格高於今個月期油價格，指數便會平賣今個月的期油，然後高買下個月的期油。在轉倉過程中便會蝕水。

反之，如果當下個月的期油價格低於今個月的期油價格，指數便會「高賣」今個月的期油，「低買」下個月的期油，如果扣除交易成本後仍是正數，便從到賺到一筆。不過，這種直接在轉倉過程中蝕水的情況只會出現在「一張期貨合約換另一張期貨合約」，但如果以整個組合來看，轉倉過程其實不會直接蝕水。假設小明持有10張價值10元的即月期貨合約，如果他將這些合約轉倉至下個月，假設下月合約價格為20元，他就只會換到5張合約，但總價值仍是100元。

將此理論套用在3175，根據基金章程，3175會於每月上旬分5日轉倉，如今個月的4月7日、8日、9日、13日及14日，便將原來的5月期油轉倉至6月期油，而過程中除了交易費外，即使出現６月期貨價格高於５月期貨價格，其實也不會蝕水，唯一的影響就是手中持有較少的期貨合約。但即月期貨價格低於遠期期貨價格的現象（正價差，Contango）仍會間接影響3175表現，何解？

1.) 轉倉期間「一沽一買」也需要交易費。

2.)轉倉後，遠期期貨對油價敏感度較低，當油價下跌時，跌幅較低，但同樣地，升勢也會較即月期貨少。

3.)轉倉後，價格敏感度會較低。歷史所見，當市場出現利好或利淡消息時，即月期貨的走勢會高於遠期的期貨。這也解釋了為何過往出現3175「跟唔足」油價走勢的情況，雖然長遠來說兩者分別不大，但對短炒的投資者來說，賺少1%就是賺少了1%。



「增強版」的3097就降低了轉倉引致的「低賣高買」風險，這是因為當下個月期貨價格比即月期貨價格高0.5%或以上，基金就會自動轉倉至12月到期的期油合約，直至價差回復正常才轉換至即月期貨。為何轉倉至遠期期油能應對嚴重「正價差」？

1.) 如果連續數個月出現正價差的情況，3097便會一直持有12月期貨，減少了每月轉倉所需的交易費。

2.)遠期期貨對油價敏感度較低(理論上低於3175)，當油價下跌時，跌幅較低。

3.)面對正價差，遠期合約的價格會與現貨愈來愈近。但12月期貨勝在有較多時間。當油價止跌回升時，正價差的情況便有所改善，不同到期月份的期貨價差便會降低，甚至有機會出現負價差（Backwardation）的情況，即即月期貨價格高於遠期期貨，屆時基金便可受惠於此。

當然，「增強版」的指數也有辣有唔辣，當油市出現利好消息，對油價敏感度較低3097或有機會升得較少。所以如果撈油的投資者，在選擇原油ETF時，應問自己究竟是短炒還是長揸？如果是長揸的話，「正價差」的情況會否持續？

如果是選擇短炒的話，對油價敏感度較高的3175當然較吸引，但如果是長揸而又預期「正價差」的情況會持續，3097便會較安全，而不論選擇那一隻原油ETF，都必定要留意轉倉時間表。

*第一版中，本刊錯誤解讀轉倉對原油ETF所帶來的影響，在此僅此致歉。