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【iMoney基金投資】最低見個位數　撈油揀3175定3097？

環球政經 01:50 2020/04/21

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紐約期油跌至21年低位，相信不少人都會心癢癢，希望撈底博反彈。但並非每個人都有期油孖展戶口，所以原油ETF就成為了炒油新寵。本港上市的兩隻原油ETF：三星原油期 (03175)、FGX原油(03097)，於過去的成交量急增，前者周一的成交量更達到19.41億，成為港股成交量第二大的ETF。

相關文章: 【iMoney美股戰報】紐約期油跌破6美元　跌幅達6成7

原油ETF雖然方便，但由於產品結構複雜，走勢未必跟足油價；同時，3175及3097都是追蹤標普高盛原油額外回報指數，惟兩者走勢卻大有不同。以周一為例，3175全日跌幅為7.4%，而3097則為1.98%。究竟兩者有何分別？博反彈又應該撰那一隻原油ETF？

正如上文所述，兩隻ETF都是追蹤標普高盛原油額外回報指數，但看清楚一點，3097所追蹤的其實是標普高盛原油增強額外回報指數。所謂「差之毫釐，謬以千里」，多了「增強」兩個字，兩隻ETF的分別就很大。

先說「沒有增強」的原裝指數，亦即是3175所追蹤的指數。首先要明白，期油是有到期日的，通常是每月結算，所以如果指數要「永續」的話，就要在到期日前轉倉到下一個月的期貨。

而在轉倉過程中，由於即月期貨有機會與下一個月的期貨價格不同，便會出現「轉倉收益」。假設在轉倉日時，當下個月的期油價格高於今個月期油價格，指數便會平賣今個月的期油，然後高買下個月的期油。在轉倉過程中便會蝕水。

反之，如果當下個月的期油價格低於今個月的期油價格，指數便會「高賣」今個月的期油，「低買」下個月的期油，如果扣除交易成本後仍是正數，便從到賺到一筆。

而3175就會在每月上旬分5日轉倉，如今個月的4月7日、8日、9日、13日及14日，3175會在這5天以每日20%的比例，將原來的5月期油轉倉至6月期油。但不幸地，6月期油於這數天的價格就遠高於5月期油，令基金價格下跌。


當然，「增強版」指數有辣有唔辣，當觸發0.5%的轉倉門檻後，3097會轉換至12月到期合約。此舉雖然降低了轉倉風險，但也有機會降低對油價的敏感度。如果油市出現利好消息，並刺激短期油市供需狀況，即月轉倉到下月的3115就會較為吸引，因其升幅理論上會較大。如果現在博油價反彈，投資者應選那一隻ETF?一言而蔽之，長揸來說，3097續戰力會較強，但3115的短綫值博率卻較高。


「增強版」的3097就降低了轉倉引致的「低賣高買」風險，這是因為當下個月期貨價格比即月期貨價格高0.5%或以上，基金就會自動轉倉至12月到期的期油合約，直至價差回復正常才轉換至即月期貨。為何轉倉至遠期期油合約就能降低轉倉風險?這便關係到世界第8大奇蹟--複利息。要知道即月期貨價格低於遠期期貨價格的現象（正價差，Contango）有很多時都會存在一段長時間，如果投資者不理會價差問題每月轉倉，每月轉倉的蝕幅「利疊利」便會擴大蝕幅。假設每月因轉倉所致的蝕幅為5%，單計轉倉，連續4個月便會蝕近兩成，但如果直接跳進年尾期貨，就能借減少轉倉次數來降低蝕幅。

當然，「增強版」的指數也有辣有唔辣，雖然直接跳進遠期合約能減少連續出現「正價差」的風險，但對油價的敏感度也有機會降低，尤其是面對短期的利好消息時。故此，如果手上沒有持貨、但又想炒油的投資者，在選擇原油ETF時，究竟是短炒還是長揸？如果是長揸的話「正價差」的情況會否持續？如果是短炒的話，敏感度較高的3115當然較吸引，但如果是長揸者，3097會較安全。

 

撰文 : 基金組

ETF 基金 期貨 轉倉 紐約期油 紐約 撈底 博反彈

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