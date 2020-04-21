本地失業率上升，供樓業主擔心失業或減薪，短期選用「還息不還本」過渡是可行方法，惟必須留意此方法機會造成財務調配的限制，最好還是趁收入穩定時做好積穀防饑的準備。

「還息不還本」前須考慮實際需要和評估財務狀況

淨還息只能助業主短期過渡

長遠應提高自身防守力，保留較充足現金流

金管局日前公布，截至3月底，主要中小企貸款銀行共批出近9000宗「還息不還本」等貸款申請，個人則批出約2800宗同類申請。大部分為從事零售、運輸、旅遊及酒店等影響嚴重行業人士申請。對於供樓業主來說，「還息不還本」是否最佳選擇呢﹖



選用「還息不還本」前，應先問3個問題。首先要考慮自身有否實際需要，是否難以如期供樓﹔其次要評估狀況屬短期或長時間的財務困難：第3能否滿足申請要求包括過往供樓紀錄良好等。



「還息不還本」即是延期供本，雖可短暫減輕部分供樓負擔，但過渡期內要多付一筆利息來延長還款期，若按揭餘額為100萬元、按揭年息2.5厘計，6個月要多付淨利息1.25萬元。



同時，該措施對物業在餘下貸款期要轉按或加按套現會帶來負面影響，由於按期還款記錄可反映業主還款財務實力，若日後要擔當其他擔保人角色，也有機會造成不便，如非必要實不應採用。

▲ 「還息不還本」負面因素不得不防

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另一方面，外圍疫情仍未受控對本地經濟和就業影響難以預測，若減薪或收入不穩，業主認為屬短期情況下，使用「還息不還本」是可行方案，令業主能短暫過渡逆境，避免造成拖欠、斷供及影響信貸紀錄。惟如果預期困境難短期改善，業主亦可考慮選擇短期的「還息不還本」安排，趁樓價稍穩時，製造更多時間可將物業善價而沽減磅。



然而，業主應提高自身供樓防守力，可預留約半年至1年的按揭供款額作儲備，以應付突發財政和經濟逆轉，並增加充裕時間可調配資金。



記者：鍾綺敏

