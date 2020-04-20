  • 26°C
香港時間 : 2020420日 (一) 21:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】Maskology學童口罩4月23日12時網上發售　每個2.4元起最快5月底發貨

商業 20:37 2020/04/20

分享：

「Maskology口罩．學」學童口罩，將於本星期四（4月23日） 中午12時開始接受限時網上預購，每盒50個，首輪發貨兩盒售270元，次輪發貨兩盒售240元。 (Maskology提供圖片)

疫情下口罩仍有需求，當中學童口罩的需求大增，兩位80後港爸，在香港自設生產線「Maskology口罩．學」，專門生產學童口罩，將於本星期四（4月23日） 中午12時開始接受限時網上預購，預計5月中投產，5月下旬起至6月首輪發貨，7月次輪發貨。每盒50個，首輪發貨兩盒售270元，次輪發貨兩盒售240元。（按此預購

「Maskology口罩．學」於火炭自設符合ISO14644-1 Class 8無塵車間廠房，委託專業顧問協助設計生產流程，以符合ISO13485及CE認證，採用細菌過濾效率（BFE）達99%或以上之原材料，將會為產品作歐盟EN14683 Type II及美國ASTM Level 1 標準認證。

為增強公眾的信心，本次預售總額的50%將交由陳楊律師樓暫時託管，其中一半會待首輪發貨開始後放款，餘額會隨口罩發貨陸續放款。如未能於7月15日前作首輪發貨，或未能於8月15日前作次輪發貨，有關顧客可要求全數退款。

【口罩供應】海關再檢4款口罩含菌超標　來自東南亞及西亞（附圖）

【口罩供應】Sanrio今日起推3款布口罩　成人及小童均售49.9元（附訂購連結）

「Maskology口罩．學」學童口罩售價及訂購方法
預購日期    ：   4月23日（星期四）中午12時起至接受限時網上預購 （名額有限，派完即止） 
預購方法    ：   到「Maskology口罩．學」預售網站（將於4月23日早上11時啟動），成功登入後輸入電郵地址登記。每個電郵只可登記一次。
成功登記後，購買連結將於三小時內發送至已登記之電郵地址。購買連結於當日有效（即顧客須於4月23日晚上11時59分或之前完成選購及付款）。每個購買連結只可進行一次交易。
預購名額    ：   28,000個
選項及售價： 以下三選一：
（1）首輪發貨：兩盒港幣270元（獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各一個），預計5月下旬至6月發貨。
（2）次輪發貨：兩盒港幣240元（獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各一個），預計7月發貨。
（3）首輪+次輪發貨：四盒優惠價港幣470元（獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各兩個），其中兩盒預計5月下旬至6月發貨、另外兩盒預計7月發貨。
口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣數量有限，送完即止。
付款方式    ：   PayMe、信用卡（VISA、MasterCard、American Express）、Apple Pay、Google Pay
收貨方式    ：  （1）於指定時段內到Maskology合作伙伴BaruruStore於觀塘或Neato於荔枝角的門市免費自取；或
                    （2）「順豐速運」送貨到顧客指定之順便智能櫃或順豐站，運費由顧客在收貨時自付；或
                    （3）「順豐速運」送貨到顧客指定之地址（只限香港地區），運費由顧客在收貨時自付。

【口罩供應】網購口罩格價回落　50個200元以下有交易

「Maskology口罩．學」學童口罩資料
產品     ： 外層為PP不織布防潑水；中間過濾層為熔噴不織布，阻隔及過濾細菌病毒；內層為PP不織布舒適柔軟
級別     ： 原材料BFE ≥ 99%；正申請歐盟EN14683 Type II及美國ASTM Level 1 標準認證
尺寸     ： 145mm x 95mm
顏色     ： 藍色 
包裝     ： 每盒50個，分兩個可重封包裝袋，每袋25個，保持衛生
產地     ： 香港生產及包裝，廠房無塵車間達「ISO14644-1 Class 8」標準

責任編輯：朱悅瀅

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http：//bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http：//bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【口罩供應】海關再檢4款口罩含菌超標　來自東南亞及西亞（附圖）
2020/04/17
【口罩供應】海關再檢4款口罩含菌超標　來自東南亞及西亞（附圖）
【口罩供應】Sanrio今日起推3款布口罩　成人及小童均售49.9元（附訂購連結）
2020/04/14
【口罩供應】Sanrio今日起推3款布口罩　成人及小童均售49.9元（附訂購連結）
【口罩供應】網購口罩格價回落　50個200元以下有交易
2020/04/16
【口罩供應】網購口罩格價回落　50個200元以下有交易
【口罩供應】本地口罩生產資助再批5條生產線　月均360萬供港775萬供政府（一表看清）
2020/04/17
【口罩供應】本地口罩生產資助再批5條生產線　月均360萬供港775萬供政府（一表看清）
疫情 口罩 新冠肺炎 香港

上一篇文章

【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤

下一篇文章

【新冠肺炎】多個國際品牌將復工　宜家武漢店明起恢復營運
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【Netflix大熱】Too Hot To Handle爆紅　戀愛實境節目為何受歡迎？
【Netflix大熱】Too Hot To Handle爆紅　戀愛實境節目為何受歡迎？
【防疫抗疫基金】旅遊及酒店業界即日起可申請資助　導遊、領隊每月獲5000元
【防疫抗疫基金】旅遊及酒店業界即日起可申請資助　導遊、領隊每月獲5000元
【口罩供應】邱騰華：受資助口罩要先供政府　尚未採購符合認證口罩
【口罩供應】邱騰華：受資助口罩要先供政府　尚未採購符合認證口罩
【防疫抗疫基金】 會址資助計劃今日接受申請　可獲10萬元資助（附申請表格）
【防疫抗疫基金】 會址資助計劃今日接受申請　可獲10萬元資助（附申請表格）
【中小企教室】百分百擔保特惠貸款已接受申請　最高貸款額增至400萬港元（附登記教學）
【中小企教室】百分百擔保特惠貸款已接受申請　最高貸款額增至400萬港元（附登記教學）