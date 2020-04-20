【口罩供應】Maskology學童口罩4月23日12時網上發售　每個2.4元起最快5月底發貨

▲ 「Maskology口罩．學」學童口罩，將於本星期四（4月23日） 中午12時開始接受限時網上預購，每盒50個，首輪發貨兩盒售270元，次輪發貨兩盒售240元。 (Maskology提供圖片)

疫情下口罩仍有需求，當中學童口罩的需求大增，兩位80後港爸，在香港自設生產線「Maskology口罩．學」，專門生產學童口罩，將於本星期四（4月23日） 中午12時開始接受限時網上預購，預計5月中投產，5月下旬起至6月首輪發貨，7月次輪發貨。每盒50個，首輪發貨兩盒售270元，次輪發貨兩盒售240元。（按此預購）

「Maskology口罩．學」於火炭自設符合ISO14644-1 Class 8無塵車間廠房，委託專業顧問協助設計生產流程，以符合ISO13485及CE認證，採用細菌過濾效率（BFE）達99%或以上之原材料，將會為產品作歐盟EN14683 Type II及美國ASTM Level 1 標準認證。

為增強公眾的信心，本次預售總額的50%將交由陳楊律師樓暫時託管，其中一半會待首輪發貨開始後放款，餘額會隨口罩發貨陸續放款。如未能於7月15日前作首輪發貨，或未能於8月15日前作次輪發貨，有關顧客可要求全數退款。

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「Maskology口罩．學」學童口罩售價及訂購方法

預購日期 ： 4月23日（星期四）中午12時起至接受限時網上預購 （名額有限，派完即止）

預購方法 ： 到「Maskology口罩．學」預售網站（將於4月23日早上11時啟動），成功登入後輸入電郵地址登記。每個電郵只可登記一次。

成功登記後，購買連結將於三小時內發送至已登記之電郵地址。購買連結於當日有效（即顧客須於4月23日晚上11時59分或之前完成選購及付款）。每個購買連結只可進行一次交易。

預購名額 ： 28,000個

選項及售價： 以下三選一：

（1）首輪發貨：兩盒港幣270元（獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各一個），預計5月下旬至6月發貨。

（2）次輪發貨：兩盒港幣240元（獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各一個），預計7月發貨。

（3）首輪+次輪發貨：四盒優惠價港幣470元（獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各兩個），其中兩盒預計5月下旬至6月發貨、另外兩盒預計7月發貨。

口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣數量有限，送完即止。

付款方式 ： PayMe、信用卡（VISA、MasterCard、American Express）、Apple Pay、Google Pay

收貨方式 ： （1）於指定時段內到Maskology合作伙伴BaruruStore於觀塘或Neato於荔枝角的門市免費自取；或

（2）「順豐速運」送貨到顧客指定之順便智能櫃或順豐站，運費由顧客在收貨時自付；或

（3）「順豐速運」送貨到顧客指定之地址（只限香港地區），運費由顧客在收貨時自付。

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「Maskology口罩．學」學童口罩資料

產品 ： 外層為PP不織布防潑水；中間過濾層為熔噴不織布，阻隔及過濾細菌病毒；內層為PP不織布舒適柔軟

級別 ： 原材料BFE ≥ 99%；正申請歐盟EN14683 Type II及美國ASTM Level 1 標準認證

尺寸 ： 145mm x 95mm

顏色 ： 藍色

包裝 ： 每盒50個，分兩個可重封包裝袋，每袋25個，保持衛生

產地 ： 香港生產及包裝，廠房無塵車間達「ISO14644-1 Class 8」標準

責任編輯：朱悅瀅

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