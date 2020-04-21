【新冠肺炎】Gmail日攔逾億封釣魚郵件　1800萬封與疫情相關

▲ Google早前在官方網站發布文章，指釣魚電郵在疫情爆發期間激增。（Gmail官網截圖）

新冠肺炎疫情爆發以來，出現多個黑客組織利用疫情資訊，騙取用戶資料等問題。Google日前亦揭露，其電子郵件程式Gmail平均每天要攔截逾1億封釣魚郵件，過去一周每天攔截到的惡意郵件中，共有1800萬封與新冠肺炎疫情有關。

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Google早前在官方網站發布文章，指釣魚電郵在疫情爆發期間激增，過去一周每日堵截逾1億封釣魚電郵中，接近五分之一與新冠病毒有關。Google亦公布了最常見的釣魚郵件格式供外界參考，例如假冒世界衛生組織（WHO）或其它官方組織，要求用家捐款，或開啟含有惡意程式的附加檔案。

而另一款郵件就是針對在家工作的使用者，偽裝來自企業的管理部門，要求用家輸入個人資料；另一款則是針對小型企業，假冒提供紓困方案的政府組織，要求收件者下載含有惡意程式的附加檔案。

因此Google勸喻Gmail用戶不要下載來歷不明的附加檔案，或使用Gmail預覽工具來檢視檔案。如要開啟郵件連結時，必須仔細檢查網址是否正確。當收到釣魚電郵時，亦應向Google檢舉。

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責任編輯：曾曉汶

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