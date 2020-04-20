【新冠肺炎】惠康推醫護半價優惠 贈DSE考生搓手液

▲ 惠康向醫護人員提供優惠，精選貨品可享半價。

惠康及旗下特色超市，包括Market Place by Jasons, 3hreesixty 及Jasons Food & Living特別提供醫護專屬優惠，包括每周推出十大精選貨品，如咖啡、奶茶、能量棒、洗衣液、杯麵等，讓醫護人員享有半價優惠，以感謝一眾醫護在這個嚴峻時刻的無私付出。

同時，醫護人員凡購買任何產品，均可免費獲贈「威露士酒精搓手液1支（50毫升）」。優惠早於兩星期前推出，反應非常熱烈，因此現已於上述折扣優惠對象擴大至註冊護士，超市期望能夠藉此為更多醫護人員送上支持。

DSE考生獲贈搓手液

應屆文憑試考生在疫情下應付公開考試，必會面對不少壓力，因此，惠康及旗下特色超市，亦免費向應屆文憑試考生提供「威露士免洗搓手液1支（50毫升）連矽膠匙扣」。考生只需到各分店出示有效准考證，無需購物。

惠康感謝顧客的支持 ，以及所有員工在這段艱難日子努力為社會服務。通過社會各界努力，我們相信香港能攜手克服今次挑戰。

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