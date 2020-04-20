【防疫抗疫基金】電影院資助計劃最高可獲300萬補貼　今日接受申請（附申請教學）

▲ 電影院資助計劃由今日（20日）至30日接受業界申請。（資料圖片）

「防疫抗疫基金」助本港多個行業面對目前困境。港府剛公布更多有關計劃的詳情，包括藉計劃成立的電影院資助計劃，由今日（20日）至30日接受業界申請，以支援電影院商的營運。

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資助計劃將向在本年三月份內有商業營運、持公共娛樂場所牌照的電影院，提供一筆過資助。資助金額為每所電影院每塊銀幕10萬元，惟每條院線最多可獲300萬元的資助。申請可在網站下載表格，再以投遞或電郵的方式繳交。不過，所得資助須按照《稅務條例》(第112章)，繳付利得稅。

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▲ 申請表格需填寫院線營運電影院的資料。（申請表格截圖）

▲ 每塊銀幕可獲10萬元補貼，院線須列明名稱、數目和地址。（申請表格截圖）

▲ 申請者須獲所有院線持有人授權，表格須填寫申請人名下銀行戶口。（申請表格截圖）

合資格院線的申請須知

1. 申請人須經營至少一間合資格的電影院。即電影院須持有《公眾娛樂場所條例》(第 172章)及其附屬法例發出、在申請當日有效的「公眾娛樂場所」牌照，並在今年3月內放映至少一齣作商業發行的電影。

2. 繳交的月結單／存摺，財政資料可被隱匿，但須顯示帳戶 號碼及申請人名稱。

3. 申請後兩天內會發出電郵確認通知書，結果亦以電郵發放。

4. 資助會在申請獲批通知發出後，14個工作天內以自動轉賬方式，直接存入申請人提供的銀行帳戶

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倘若申請人在遞交兩日後，仍未收到電郵的確認通知書，則需要向創意香港查詢。

此外，政府亦透過「防疫抗疫基金」為本地創意地標元創方租戶從今年五月開始提供租金支援，以及資助印刷及出版業界參加下一屆書展。

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責任編輯：馬意文

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