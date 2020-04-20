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【留家娛樂】Netflix 10套紀錄片　開放YouTube免費觀看

科技 20:30 2020/04/20

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Netflix指，現時用家可在Netflix的YouTube官方頻道觀看10部紀錄片。（法新社資料圖片）

本港近日新冠肺炎疫情開始有緩和跡象，今日（20日）更無新增確診個案，但政府依然建議港人應繼續留在家中，減少外出。留家抗疫期間又有什麼好做？Netflix近日宣布，由即日起10套紀錄片將開放給市民大眾，免費在家觀看。

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Netflix指，現時用家可在Netflix的YouTube官方頻道觀看10部紀錄片，包括我們的天與地（Our Planet）、奇妙的第一年（Babies）、Knock Down The House、The White Helmets等，而這些紀錄片均富有教育意義，主要與有自然科學、藝術美學、社會問題等相關。

我們的天與地（Our Planet）、奇妙的第一年（Babies）、Knock Down The House、The White Helmets等紀錄片，均可在YouTube上免費觀看。（Netflix YouTube頻道截圖）

Netflix透露，此舉動主要是為了配合遠程教學，讓學生在家亦可觀看相關影片，不需自行登記成用戶。而是次免費的紀錄片，均可成為有用的教育資源，Netflix亦會安排與每套紀錄片的製作班底問答。

不過，早前資訊安全公司趨勢科技就發現，近日有黑客嘗試利用「免費看Netflix影片2個月」的手法，騙取用戶Facebook帳號及密碼，而且該黑客組織為了取信民眾，過程中更會出現與防疫相關的每天洗手次數調查網頁，讓民眾誤以為只要填完問卷就能獲得Netflix 2個月免費訂閱。所以目前要觀看Netflix免費節目，應到Netflix的YouTube官方頻道收看，並非其他第三方網站。

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責任編輯：曾曉汶

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