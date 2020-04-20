【新冠肺炎】多個國際品牌將復工　宜家武漢店明起恢復營運

▲ 多個國際品牌陸續宣布將會復工，包括宜家（IKEA）武漢商場分店、星巴克（Starbucks）美國分店、Prada意大利工廠等。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，不過，多個國際品牌陸續宣布將會復工，包括宜家（IKEA）武漢商場分店、星巴克（Starbucks）美國分店、Prada意大利工廠等。

【新冠肺炎】企業陸續復工 生產力何時恢復？

內地媒體報道，宜家位於武漢商場的分店，將於4月21日起恢復營運，但餐廳、母嬰室和兒童樂園暫不開放，直至另行通知。宜家1月底起，暫時關閉了內地所有分店， 從3月1日起，陸續分批開始恢復營業，隨着武漢宜家復工，宜家在內地的所有分店將全部恢復營業。

星巴克行政總裁Kevin Johnson日前亦宣布，計劃重新開放疫情期間關閉的美國分店，並預計6月將恢復正常營運，工資及福利亦回復正常。星巴克於上月中關閉所有無設有駕駛外賣（Drive-through） 的分店。

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中國市場復甦 Prada 意大利廠趕復工

內地媒體引述，Prada日前發佈的內部信函表示，旗下兩間位於意大利的工廠將復工，因為中國市場已開始明顯復甦，希望能夠盡快恢復生產，以滿足市場需求。復工後將制定新防疫措施，每位員工每天可以領取兩個口罩、兩副手套，進入工廠需要測體溫等。

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責任編輯：朱悅瀅

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