惠譽7個月兩削香港評級至AA-　港府：惠譽過度着眼於社會政治議題（第二版）

評級機構惠譽最新將香港評級，由AA降至AA-級別，評級展望由負面轉為穩定。計及惠譽去年9月下調香港評級，是7個月以來第二次降級。惠譽解釋，去年的反修例運動、今年爆發的疫情及連串防疫措施，促使香港經濟活動收縮及失業率增加，形容進一步加深對香港營商及政治穩定性的負面影響。

港府：中港經濟金融聯繫加深 無事實基礎

港府最新發聲明回應，對惠譽下調香港信貸評級感到失望，有關決定亦反映其過度着眼於香港當前的社會政治議題，而未充分考慮香港經濟和金融市場的穩固基調；有關香港與內地的經濟和金融聯繫日益加深，不利香港信貸評級的觀點，批評「更是沒有事實基礎」。

惠譽：中央回歸以來對港事務發聲日益增加

在去年長期社會動蕩之後，新型肺炎疫情出現令香港的經濟面臨著第二次重大衝擊。為遏制病毒傳播的措施令經濟活動萎縮和失業率上升，令港府推出歷史最具擴張性的財政預算。惠譽預期，香港GDP在去年跌1.2%後，今年會再收縮5%，明年則會恢復至3.5%增長。早前政府推出總共達1375億元的紓困措施，惠譽指，今個財政年度財政赤字會增加至佔GDP 11%，較2001年的4.8%高出近兩倍。

雖然社會運動近期有所消退，但惠譽認為，香港根深蒂固的社會政治分歧仍未解決，為營商環境帶來揮之不去的不確定性，而且增加了社會不滿情緒再次爆發的風險。這些因素都會進一步影響國際對於香港管治、體制及政治穩定程度的看法。

惠譽表示，評級下調亦反映了香港與中國國家治理體系進一步融合，涵蓋經濟、金融、社會政治聯繫等因素。中央政府自1997年香港回歸以來對香港事務發聲日益增加便是例子。

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（第二版加入港府回應）

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