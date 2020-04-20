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【全球大流行】鮮花買賣也受累　泰國輸出蘭花跌95%

商業 19:31 2020/04/20

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新冠肺炎疫情全球大流行，連帶影響全球花卉業亦步入寒冬。（中新社圖片）

新冠肺炎疫情全球大流行，旅遊、航空及餐飲業受重挫，連帶影響全球花卉業亦步入寒冬。據《彭博》報道，泰國佔全球蘭花出口比例超過一半，並主要出口到美國及日本等地。惟泰國蘭花協會副主席Sompong Thaveesuk表示，買家受疫情影響不再採購，而即使有生意亦無法運送出口。他預計，泰國的蘭花需求大跌95%。

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泰國蘭花除出口外，亦有當地旅館或餐廳採購以作裝飾。惟疫情令當地旅遊業停滯，亦無當地買家採購。然而鮮花有期，泰國蘭花不能出口和內銷。Thaveesuk指，未能售出的蘭花只能丟棄。他預計現時每日有數以百萬計的蘭花被丟棄。

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其實全球花卉業亦面臨相同問題。據悉，荷蘭當地農業和園藝組織OLT估計，今年荷蘭農業或損失達50億歐元，當中有大量鬱金香需要丟棄。亞洲方面台灣蘭花出口亦受影響。據台南市長黃偉哲表示，台灣第一季蝴蝶蘭出口額較去年同期下跌10.6%，預計第2季，更大跌50%。

【疫市營商】HKTVmall夥傳統知名品牌銷售　新增誠品Sulwhasoo

責任編輯：馬意文

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