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【中小企融資擔保計劃】中小企如何借盡低息百分百擔保貸款？

金融經濟 19:57 2020/04/20

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合資格企業不妨考慮申請百分百擔保特惠貸款以補充現金流

按保公司推出的「百分百擔保特惠貸款」今日起接受合資格中小企申請。由於今次計劃有政府全額擔保，對銀行而言是「零風險」，故基本上只要企業符合條件，銀行都會以寬鬆形式處理。今次貸款計劃利率相對優惠，僅2.75%，合資格企業不妨考慮申請計劃以補充現金流。

「百分百擔保特惠貸款」供所有行業的中小企申請。借款企業須同時滿足兩個條件，分別是：1）在去年12月底前必須已營業至少3個月，以及2）申請人須證明自今年2月起的任何單月營業額，較去年任何季度的平均每月營業額下跌30%或以上。

特惠貸款計劃貸款上限為400萬元，但這並不意味著所以企業都可借盡400萬元。銀行會以申請企業的6個月薪金及租金之總和為貸款上限，意味著每月薪金及租金開支總計約67萬的企業可借盡400萬元特惠貸款。如果企業沒有薪金及租金，亦可以去年最高單月淨收入的一半替代計算。

特惠貸款最長貸款擔保期為3年，貸款利率為最優惠利率減2.5%，即現時實際利率為2.75%；中小企毋須為申請繳交特惠貸款擔保年費。

值得留意的是，不論企業現時是否已在八成及九成信貸擔保產品下獲得擔保，該企業均有資格申請高達最高貸款額的「百分百擔保特惠貸款」。

相關文章：

【中小企融資擔保計劃】百分百擔保貸款首日申請　滙豐：已向按保公司提交首批申請（第二版）

中小企融資擔保計劃貸款額增至400萬元 下周一起接受申請

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