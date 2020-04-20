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【疫境樓市】疫症見緩 CCL未即時反映

股樓投資 19:42 2020/04/20

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本港疫情有緩和迹象，樓價走勢未有即時反映，中原城市領先指數（CCL）最新報174.86點，按周跌0.32%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，復活節長期假，二手成交持續，季節性旺市未有結束，對樓價的影響將於5月中旬公佈的CCL才開始反映。

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四區樓價走勢各有不同，港島區及九龍區樓價持續下跌，港島CCL_Mass最新報182.48點，按周跌0.85%，連跌3周共1.89%。九龍區方面，九龍CCL_Mass報172.89點，按周跌1.52%。新界區樓價卻反升，新界東CCL_Mass報189.90點，按周升0.33%。新界西CCL_Mass報159.09點，按周升1.45%，升幅更是15周最大。

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新黃良昇指，新界兩區齊升兼同樣結束2周連跌，而港九市區齊跌，表現持續分歧，屬短暫波動。近3周計，港島及新界西樓價跌幅顯著，分別累跌1.89%及1.60%。而九龍及新界東樓價仍然企穩，近3周分別累升0.90%及微跌0.25%。四區表現各異，顯示樓價調整尚未結束。

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撰文 : 陳詠妍

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