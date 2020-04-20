【中移動業績】中移動首季少賺0.8%至235億元人幣　符預期

▲ 中移動首季少賺0.8%，營業收入跌2%。

中移動 （00941） 公布，今年首季營運收入按年跌2%至1,813億元（人民幣，下同），其中，通信服務收入升1.8%至1,689億元，但銷售產品收入等則跌34.9%至124億元，EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）跌5.8%至685億元，股東應佔利潤為235億元，按年跌0.8%。

中移動指，今年首季度，新型冠狀病毒肺炎疫情對整個社會經濟都帶來影響，也為集團業務發展帶來一定衝擊。

截至今年3月底止，移動客戶總數較去年底淨減少398萬至9.46億戶，4G客戶數為7.52億戶，5G套餐客戶數則大增2,917萬至3,172萬戶。受OTT替代、新冠肺炎疫情影響，總通話分鐘數按年跌16.3%至6,614億分鐘。平均每月每戶收入（ARPU）上升0.9元至46.9元，按年則跌6.7%。有綫寬帶客戶總數達1.91億戶，首季度淨增410萬戶，有綫寬帶ARPU為31.3元。

面對新冠肺炎疫情、轉型升級和5G相關成本增加等諸多挑戰，中移動指，將持續推進開源節流、降本增效，保證資源的精準與高效投入，平衡好短期經營業績和長期發展之間的關係，在進行業務轉型與新動能培育的同時，保持良好的盈利水平。

中移動今日收報61元，升1.2%。

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編輯：袁諾曦