【在家工作】視像會議選擇多　Google Meet 急起直追日吸200萬新用戶？

疫情下，全球上班族不少改在家工作，視像會議需求增，視像會議通訊應用程式ZOOM因而爆紅。但隨即傳來的資安漏洞，又令上班族感到困擾。事實上，ZOOM以外，還有更多選擇。如Google Meet、Google Duo、Skype、Microsoft Teams、FaceTime等。



選用視像會議應用程式時，免費又易用最易吸睛。因應疫情，不少收費軟件也開放免費使用。如G Suite用戶可免費使用 Google Meet 企業版的進階功能至9月底，可支援最多250人進行會議。Google Meet是G Suite的視像應用程式，原名為 Hangouts Meet，後改名為Google Meet。Google 雲端亞太區安全主管 Mark Johnston表示，在過去的幾周，Google Meet的用量上升，4月初開始，每天有超過200萬新用戶使用Google Meet，用了逾20億分鐘。



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資安、私隱用家最關注

2月至今，上班族開始習慣使用視像會議的同時，更注重其安全，擔心被入侵偷取資料及公司機密。Mark Johnston強調，Google Meet傳輸資料符合加密資料標準（IETF Standard），儲存在 Google Drive 的視像內容，均會預設為加密。在Chrome、Firefox、Safari 和 Edge 使用，無須安裝任何插件或程式，減少被攻擊、入侵的風險。



被問到會否使用視像會議內的影像及圖片，培訓Google 的人工智能及人臉辨識技術。Mark強調，客戶的數據是客戶，不會用於廣告或培訓機器學習技術上。



虛擬背景：暫未有引入計劃

Google Meet最多可供250人同時參與，香港大部份企業是中小企，未必有足夠的科技人才，完全了解如何善用及管理視像會議。Mark提醒，若與會人士眾多，溝通或會變得困難及難以控制。「有可能很多人在同一時間會互相交談。」因此，最好預設所有與會者在加入會議時都是靜音，主持人擁有「誰可開咪說話」的控制權。



開視像會議有一令人容易抓狂的地方，就是要找一個背景「見得人」的地方。ZOOM就有虛擬背景選項，用家可選用軟件預設的背景圖片或上載自選圖片；而Adobe Stock近日亦推出免費背景供用家下載。被問到Google Meet會否有類似功能推出，Mark表示知道有此類功能，但暫時未有任何消息可公布。

▲ 所有 G Suite 用戶可以直接透過Gmail開展或參與會議，但現時只限於網頁版本。(Google 提供圖片)



Google Meet已融入Gmail，所有 G Suite 用戶可以直接透過Gmail開展或參與會議，但現時只限於網頁版本，移動裝置版本將稍後推出。另外，亦會於今個月內推出新功能，就是可供最多16名與會者的圖像，展示在同一屏幕的Gallery View上。



記者：梁巧恩



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