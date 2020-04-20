李小加籲成立數據要素產業化聯盟　為數據交易所鋪路？

▲ 港交所行政總裁李小加撰長文講述數據資源發展。

港交所行政總裁李小加在微信公眾號撰長文，指中央近期推出《關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》，首次明確將數據納入生產要素，提出8問8答，期望可以成立跨市場、跨領域、跨學科的「數據要素產業化聯盟」，為未來數據安全、數據交易尋找答案。

李小加近年屢提及數據交易所宏願，他最新撰文指，在數據驅動發展的智能時代，數據將成為驅動技術革命和重新定義人類社會未來的核心動力。

李小加稱，數據市場還處在非常初期的發展階段，很多問題的答案現時很難判斷哪些正確、哪些錯誤，必須以開放的態度、動態的視角和發展的眼光試錯容錯，不斷調整認識與認知。

他認為，數據資產的特色包括多點：

數據是未來各行各業和所有公民在經濟與社會活動中自然形成，可能無法以傳統方法來判斷其財產歸屬性質。

數據資產可以重複使用、多人使用、多人同時使用、永久使用，不會像傳統生產資料一樣在使用後就可能被消耗。

數據越多價值越大、越分享價值越大、越不同價值越大、越跨行業、區域、國界價值越大。

今天的存量數據只是小河小溪，未來的數據可能會像大海一樣，取之不盡，用之不竭，不能用占山佔水的傳統思維來認知。

數據的產生是靠科技而完成的，數據的監管與交易可能也必須靠科技來實現。

他又以自問自答方式，提問8條問題包括數據誰屬、監管以至開放等範圍。

形容數據石油、核動力 中國有力向世界輸出

李小加認為，今後的數據將會超越國界、種族、政治和感情，無孔不入、無所不在的生產力要素，誰先用起來，誰就佔有先機。更早、廣泛和包容地發展數據共享與交易，有可能讓中國擁有先發優勢，從而在抗疫後的去全球化浪潮中利用大數據領先於其他經濟體。

他續指，一方面中國比任何國家都更數字化、更互聯網化、更具能力運用人工智能、量子計算與區塊鍊等新技術；另一方面中國因掌握這些核心技術和規模而更具備重塑世界格局和提升中國全球領導力的條件。在新時代，借力新要素，中國可以憑藉強大的數據和技術軟實力為下一輪世界經濟發展輸出「數據石油」和「數據核動力」。同時，在全球聯手抗疫的今天，加速健康醫療領域大數據共享和互助，共同維護公共衛生安全，更具有緊迫性與現實性。

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編輯：麥德銘