【防疫抗疫基金】資助建造業中小企1至2萬元　工友7,500元

▲ 政府推出第二輪「防疫抗疫基金」，當中向為數約3萬所一般規模較小的建造業相關企業，發放一次過1萬至2萬元資助。（資料圖片）

政府推出第二輪「防疫抗疫基金」，當中將再撥款超過43億元，進一步協助建造業工友，以及在首輪「防疫抗疫基金」未能受惠的建造業相關企業，向為數約3萬所一般規模較小的建造業相關企業，發放一次過1萬至2萬元資助。

合資格的承建商、專門承造商、工程承辦商、供應商可獲發一次過2萬元資助；而合資格的小型工程承建商、註冊電業／氣體工程／升降機／自動梯／消防裝置的承辦商和機械設備租賃供應商，則可獲1萬元資助。

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建造業工友 獲7,500元津貼

在第二輪措施下，每名合資格的建造業工友將獲發放一次過7,500元津貼，超過53萬名工友直接受惠，除在地盤工作的工友外，亦涵蓋機電工程署、屋宇署、水務署及消防處認可的註冊工人。

第二輪「防疫抗疫基金」亦會為建造業培訓提供資助。約600間提供工程／建築及相關專業服務的顧問公司（包括政府認可名冊內的顧問公司、專業學會／協會下公司會員名單內的中小型工程顧問公司），每間將獲發5萬元，支持業內專業人員持續進修，以維持其專業水平和專業資格。

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首輪獲資助工友 自動獲第二輪資助

發展局發言人補充，為簡化申請過程及讓補助金快捷地送到工友手上，已於首輪「防疫抗疫基金」獲發津貼的工友，自動會獲第二輪資助，無須再另行提交申請。

責任編輯：朱悅瀅

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