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市場焦點重回一手市場　周末成交大增50%

股樓投資 19:10 2020/04/20

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過去數天本港只錄得零星新冠肺炎確疹個案，疫情似有緩和迹象，樓市氣氛更為熱鬧，市場焦點重回新盤市場，剛過去的周末（18日至19日），一手市場錄約87宗成交，較前一個周末（11及12日）約58宗成交，按周大升50%，發展商也明顯加快推盤步伐。 

「限聚令」下，發展商需時作出應對，過去數個周未一手市場應市的新盤數量不多。剛過去的周未市場錄得87宗成交，為過去3個星期中交投量最旺的周末。其中中國恒大 （03333） 旗下屯門恆大‧珺瓏灣2期於上周六（18日）進行次輪推售，周末兩天共售出30伙，屬成交量最多的新盤項目。 

此外，路勁地產旗下錦田北山水盈，期內也錄得2宗成交，成交包括洋房21號，實用面積2,101平方呎，連418平方呎花園、230平方呎天台及105平方呎平台，連兩個車位，成交樓價3,361.6萬元，呎價16,000元。另一宗成交為5座11樓A室，實用面積937平方呎，成交金額1,169.5萬元，呎價12,481元。 

新盤市場氣氛轉旺，發展商再加快推盤，會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，趁勢再加推51伙，實用面積由525至1,062平方呎，間隔為2房至4房單位，樓價由1,117.5萬至2,317.5萬元，呎價由19,963元至27,372元。折實樓價由870.6萬至1,805.4萬元，折實呎價由15,551至21,323元。 

二手市場方面，由於被一手市場搶去部份購買力，期內成交量稍為下跌。據中原地產的數據，十大屋苑上周末共錄得17宗成交，按周減少3宗或15%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，最近本港疫情緩和，市場氣氛改善，帶動樓市氣氛回穩，買家重拾積極，四出覓盤入市。新盤市場未有焦點，購買力湧向二手。承接復活節假期旺勢，上周末二手交投保持活躍，成交量企穩於雙位數，九龍區因新盤選擇較多，吸走部份二手市場購買力。全球各國紛紛推出量寬，低息環境下實物資產最保值，刺激市民入市，預計樓市將會繼續轉趨暢旺。 

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撰文 : 陳詠妍

二手市場 一手市場 發展商 成交

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