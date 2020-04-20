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賓夕法尼亞州疫情下關酒舖 民眾違令跨州購酒

環球社會熱點 18:59 2020/04/20

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美國的新冠肺炎疫情持續，賓夕法尼亞州實施居家令及關閉酒舖，不少民眾於疫情期間無法於州内買酒，竟不惜違反居家令開車跨州購酒。賓州政府宣布由周一（20日）起解除部分限制，容許部分酒舖以電話訂單形式售酒，並提供街上取貨服務。

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美國有數據指，賓州的酒舖比例平均為每10萬名成年人只有6間酒舖，但其餘州份普遍為20間酒舖，部分政府無管制的州份則為35間。由此可見，賓州民眾對購酒有極大需求。

美聯社報道，賓州酒類管制局於一個月前，要求州内大量酒舖暫停營業。雖然該局重新開放網上售酒系統，但該局於疫情前每日可處理18萬宗訂單，疫情期間卻每日只能進行4,000多宗訂單，完全不足以應付民眾需求。

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疫情持續下，賓州不少民眾寧願違令開車到其它州份購酒。大量來自賓州的車輛湧到紐約州、新澤西州、馬里蘭州的城鎮酒舖。

面對民眾瘋狂購酒的情況，賓州酒類管制局宣布，批准州内部分酒舖以電話訂單形式出售酒類，每周一至周六的早上9點至下午1點開放訂購，並提供街上取貨的服務。但該局規定每名民眾限購6樽酒，而且只限使用信用卡付款，目前仍未有計劃重開酒舖。

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賓夕法尼亞州實施居家令及關閉酒舖，不少民眾於疫情期間無法於州内買酒，竟不惜違反居家令開車跨州購酒。

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