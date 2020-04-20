【疫市營商】創科局5億元「遙距營商計劃」　最多獲資助30萬　申請詳情係點？

創新及科技局長楊偉雄19日在網誌宣佈，在第二輪防疫抗疫基金下，推出為期6個月、為數5億元的「遙距營商計劃」(D-Biz)，並會透過特快批核，資助企業利用創新與科技，在疫情期間開拓遙距業務。

換言之，只要你的業務有涉及遙距營商，均可獲得資助，例如零售店在疫情下，透過計劃發展電子商務；餐飲業在市民減少聚餐下，開拓網上外賣餐飲服務、增設流動電子支付；教育中心開設線上課程、診所設置網上應診等。

相關文章：【抗疫基金】零售業資助計劃 今起接受申請

相關文章：【第二輪防疫抗疫基金】保就業補貼僱主必須承諾不裁員 按企業1至3月人手工資計算

無論是設置網店(online stores)、進行網上營銷(e-marketing)、強化網絡安全(cybersecurity)、或是方便在家工作的遙距文件管理系統(remote document management)、遙距團隊管理(remote team management)、網上會議(virtual meeting)等，購買和採用科技方案及相關培訓的開支，政府將會全額資助，每個方案連同培訓開支的資助最多10萬元，而每間公司（上市公司、法定機構和接受公帑資助的非政府機構除外）可獲最多30萬元總額資助。

今次「遙距營商計劃」會採用「快速批核」方式，申請資料和所需文件齊備後，大約10個工作天內可通知申請結果，計劃會於5月開始接受申請，預期將可惠及超過3000間企業，本港創科業界和各行各業都可受惠。

計劃申請詳情

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！