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【疫市營商】創科局5億元「遙距營商計劃」　最多獲資助30萬　申請詳情係點？

環球政經 19:12 2020/04/20

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創新及科技局長楊偉雄19日在網誌宣佈，在第二輪防疫抗疫基金下，推出為期6個月、為數5億元的「遙距營商計劃」(D-Biz)，並會透過特快批核，資助企業利用創新與科技，在疫情期間開拓遙距業務。

換言之，只要你的業務有涉及遙距營商，均可獲得資助，例如零售店在疫情下，透過計劃發展電子商務；餐飲業在市民減少聚餐下，開拓網上外賣餐飲服務、增設流動電子支付；教育中心開設線上課程、診所設置網上應診等。

相關文章：【抗疫基金】零售業資助計劃　今起接受申請

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無論是設置網店(online stores)、進行網上營銷(e-marketing)、強化網絡安全(cybersecurity)、或是方便在家工作的遙距文件管理系統(remote document management)、遙距團隊管理(remote team management)、網上會議(virtual meeting)等，購買和採用科技方案及相關培訓的開支，政府將會全額資助，每個方案連同培訓開支的資助最多10萬元，而每間公司（上市公司、法定機構和接受公帑資助的非政府機構除外）可獲最多30萬元總額資助。

今次「遙距營商計劃」會採用「快速批核」方式，申請資料和所需文件齊備後，大約10個工作天內可通知申請結果，計劃會於5月開始接受申請，預期將可惠及超過3000間企業，本港創科業界和各行各業都可受惠。

計劃申請詳情

 

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撰文 : 黎以芳

電子支付 基金 創業板 疫情 診所 服務 楊偉雄 創新及科技局 餐飲 外賣

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