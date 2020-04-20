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【Zoom安全疑雲】Zoom不了？一文看清Zoom數據安全政策有何更新

科技 18:44 2020/04/20

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近日Zoom被爆出眾多隱私安全疑雲，Zoom亦分別有為付費、免費用戶作更新。並指出在今月3日已移除位於中國內地所有HTTPS的伺服器，防止任何未預期的會議連接至中國內地。

市民在疫情期間對線上會議軟件Zoom的需求大增，惟近日Zoom被爆出眾多隱私安全疑雲，不少企業、院校已陸續改用其他線上會議軟件如Microsoft Teams及Google Hangouts等。而Zoom亦有所作更新，主要包括讓Zoom付費用戶自行選擇數據傳送中心；免費用戶則會被鎖定在系統預設的區域。

其實有關的Zoom私隱條款更新對於免費、付費用戶均有異，細節包括：

免費用戶

  • 將被鎖定在系統預設的區域，對於大多數用戶而言是美國
  • 中國內地以外的免費用戶，會議資料將不會透過中國內地區域的數據中心傳送
  • 中國內地境內用戶，若帳戶於4月25日前仍未將中國內地區域設定納入為選擇，會議資料將不會透過中國內地數據中心傳送

付費用戶

  • 可自行選擇數據傳送中心
  • 4月18日起，所有付費用戶都可選擇加入或退出特定區域的數據中心，以及自行決定連接Zoom個人會議或網絡研討會的會議伺服器和Zoom連接器
  • 數據資料傳送方面，Zoom管理員和付費用戶可以在帳號、群組或不同類型的用戶等級中依權限選擇加入或退出特定區域的數據中心

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Zoom表示，該功能讓用戶能更自主地控制資料傳送的途徑，惟須注意，用戶將無法更改或退出已鎖定的預設區。而預設區域是用戶建立帳號的所在區域，對於絕大多數用戶而言，他們的所在地是美國。目前Zoom的數據中心分為以下區域：美國、加拿大、歐洲、印度、澳州、中國內地、拉丁美洲、日本／香港。

另為了確保中國境外用戶的會議資料不會傳送至中國內地境內，Zoom指出，其位於中國內地的會議伺服器一直保持區域隔離狀態。另在今月3日已移除位於中國內地所有HTTPS的伺服器，防止任何未預期的會議連接至中國內地。

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責任編輯：張寶燕

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