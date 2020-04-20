【Zoom安全疑雲】Zoom不了？一文看清Zoom數據安全政策有何更新

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【在家工作】視像會議選擇多 Google Meet 急起直追日吸200萬新用戶？
市民在疫情期間對線上會議軟件Zoom的需求大增，惟近日Zoom被爆出眾多隱私安全疑雲，不少企業、院校已陸續改用其他線上會議軟件如Microsoft Teams及Google Hangouts等。而Zoom亦有所作更新，主要包括讓Zoom付費用戶自行選擇數據傳送中心；免費用戶則會被鎖定在系統預設的區域。
其實有關的Zoom私隱條款更新對於免費、付費用戶均有異，細節包括：
免費用戶
付費用戶
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Zoom表示，該功能讓用戶能更自主地控制資料傳送的途徑，惟須注意，用戶將無法更改或退出已鎖定的預設區。而預設區域是用戶建立帳號的所在區域，對於絕大多數用戶而言，他們的所在地是美國。目前Zoom的數據中心分為以下區域：美國、加拿大、歐洲、印度、澳州、中國內地、拉丁美洲、日本／香港。
另為了確保中國境外用戶的會議資料不會傳送至中國內地境內，Zoom指出，其位於中國內地的會議伺服器一直保持區域隔離狀態。另在今月3日已移除位於中國內地所有HTTPS的伺服器，防止任何未預期的會議連接至中國內地。
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責任編輯：張寶燕