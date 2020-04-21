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【美國大選2020】拜登點揀副手？ 特朗普「訓斥」次數愈多愈好（訂戶專享）

環球政治 08:07 2020/04/21

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拜登提前在初選出線，穩奪美國民主黨總統提名。跟共和黨特朗普拗手瓜之前，拜登當前要務是挑選一個合適的競選拍檔，亦即副總統候選人。除了需要是他所承諾的女性，具行政經驗也是不可或缺，畢竟經歷新冠肺炎重挫，國內許多事務都需要仔細處理。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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