【美國大選2020】拜登點揀副手？ 特朗普「訓斥」次數愈多愈好（訂戶專享） 環球政治 08:07 2020/04/21 分享： 拜登提前在初選出線，穩奪美國民主黨總統提名。跟共和黨特朗普拗手瓜之前，拜登當前要務是挑選一個合適的競選拍檔，亦即副總統候選人。除了需要是他所承諾的女性，具行政經驗也是不可或缺，畢竟經歷新冠肺炎重挫，國內許多事務都需要仔細處理。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 最新專欄文章 更多 【油價大跌】減產協議太遲太少 油價低處未算低？ 2020/04/20 【油價大跌】減產協議太遲太少 油價低處未算低？ 【美國大選2020】美國民主黨初選落幕 贏家豈止拜登（訂戶專享） 2020/04/20 【美國大選2020】美國民主黨初選落幕 贏家豈止拜登（訂戶專享） 【停世衛撥款】特朗普敲響全球化喪鐘 2020/04/18 【停世衛撥款】特朗普敲響全球化喪鐘 【iPhone SE】新機3大任務 蘋果下半年成敗關鍵（訂戶專享） 2020/04/18 【iPhone SE】新機3大任務 蘋果下半年成敗關鍵（訂戶專享） 【糧食危機】糧食市場「完美風暴」 價格急升+供應短缺 2020/04/18 【糧食危機】糧食市場「完美風暴」 價格急升+供應短缺 選舉 政治 拜登 密歇根 白宮 美國 總統大選 美國共和黨 美國民主黨 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入