【美國大選2020】拜登點揀副手？ 不如問問特朗普

拜登提前在初選出線，穩奪美國民主黨總統提名。跟共和黨特朗普拗手瓜之前，拜登當前要務是挑選一個合適的競選拍檔，亦即副總統候選人。除了需要是他所承諾的女性，具行政經驗也是不可或缺，畢竟經歷新冠肺炎重挫，國內許多事務都需要仔細處理。

料需年輕女性當副手，以補拜登不足

疫情後美國急待重振，行政經驗重要

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在討論選擇怎樣的副手之前，先要釐清副手的特質，就是要跟總統候選人有所分別。

須知道，跟總統候選人不同，副手毋須擁有吸引大多數選民的人格魅力，因為選民投票基本上還是看總統候選人本身；副手作用主要還是彌補拍檔自身不足，就像2000年大選，切尼是要填補小布殊經驗不足，8年後的奧巴馬跟拜登配搭也是相同道理。

如今總統候選人換成了在國會打滾逾30年、現年77歲的拜登，副手的選擇自然是倒過來需要年輕和活力，加諸他本人之前承諾的女性，大大收窄了挑選範圍。

作為年老白人的拜登，之前跟非洲裔的奧巴馬合作，成功入主白宮，令不少人估計可能今屆也會重現這種「黑白配」，佐治亞州前任眾議員阿布拉姆（Stacey Abrams）或是加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）均曾成為熱話。

不過，今屆總統大選有別於過往，美國屆時很可能處於一種近於「戰後狀態」的環境，新一屆總統首要任務恐怕不會是對外，而是對內，盡快修補新冠肺炎疫情對美國造成的破壞，重振美國經濟。

偏偏在這前提下，阿布拉姆或賀錦麗似乎都不是理想人選，前者不曾服務過聯邦議會，也缺乏管理政府的州長行政經驗；後者稍好一點，當過一屆的聯邦參議員。

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於是，密歇根州州長惠特曼（Gretchen Whitmer）之名在近日突然冒起。這名48歲女將是一名白人，在州內當了15年議員，去年成為州長，管理政府的行政經驗不算多，但在近期抗疫戰的表現備受讚譽。

早在3月初當地出現首批確診病例，惠特曼便迅速對應，以行政命令頒布緊急狀態，3日後進一步禁止大型集會和活動，其後除了陸續推出社交距離措施，也擴大工人的失業補償，贏得廣泛認同。

而密歇根州位於「鐵鏽帶」（Rust Belt），有大量白人藍領選民，屬於2020年大選其中一個關鍵搖擺州。4年前，特朗普只是在此險勝，但惠特曼2018年當選州長時，擁有近10個百分點優勢，這讓拜登爭取密歇根州有了更大勝算。

即使在全國範圍，惠特曼也可望獲得更多關注，皆因有特朗普的「加持」。這份「加持」當然是反話，特朗普曾經公開攻擊惠特曼，稱呼她為「那個女人」（that woman），而共和黨全國委員會據報在尋找她的醜聞。

在特朗普治下，不少選民都是「敵人反對，我支持」，既有特朗普公開「訓斥」認證，惠特曼可望獲得更多「反特」選民力撐。

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