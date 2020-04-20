【香港初創】Day Day Cook擬赴美上市　集資最多6.2億

本地初創煮食平台日日煮（Day Day Cook），正籌備在美國上市。消息指，Day Day Cook或會以同股不同權的方式在美國掛牌，集資額或達6000萬至8000萬美元（約4.68億至6.24億港元）。如果成事，Day Day Cook將成為近年香港首間於美國上市的初創企業。

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據悉，Day Day Cook曾經考慮在港上市，但由於香港同股不同權的掛牌門檻高，而且美國有較多消閒生活相關的企業掛牌，故Day Day Cook最終選擇赴美上市。

Day Day Cookc曾於2017年成功獲得B輪融資，由新世界發展（0017）執行副主席鄭志剛創立的藝術機構K11，以及阿里巴巴領投1億人民幣（約1.2億港元）。

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