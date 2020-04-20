【港股分析】本港個半月首錄零確診　零售餐飲股入得未？

本港的新冠肺炎疫情終於近來轉機！本港今日（20日）錄得零確診個案，是自3月5日後新增宗數首次再度歸零。事實上，隨著本港疫情降溫，早前一度受沽壓的零售股及餐飲股都有止跌回升的跡象。若然看好本港零確診情況可以持續，現時應否偷步買入這兩個板塊？

先說零售股，此行業早於疫情爆發前，已受本港社運事件的衝擊。即使疫情逐漸受控，仍然要留意社運事件會否重燃。事實上，零售股近年收益和自由行旅客息息相關，社運事件令旅客人數急跌，即使疫情降溫，旅客會否回流仍是未知之數。因此，若對追落後零售股有興趣，不妨留意同時布局內地市場，有望吃正復甦的股份，如周大福（01929）等。

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就算無工返，人始終要吃飯。相對下，餐飲股由於本身屬剛需性質。雖然近期不少食肆受限聚令影響，要靠外賣生意打救。然而隨著零確診再次出現，外界亦憧憬限聚令的解除時間或較預期為早。更多食客回流下，屆時會是餐飲股的復甦時候。定位較大眾化，同時高派息的大快活（00052）及大家樂（00341）可率先留意！