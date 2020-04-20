【法國疫情】水源有毒？　巴黎非飲用自來水驗出新冠病毒

新冠肺炎持續肆虐，法國疫情亦未見緩和，累計死亡人數逼近2萬人。巴黎政府表示，在市內非飲用水水源驗出微量新型冠狀病毒，已停用有關非飲用水源。

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巴黎水務局實驗室在該市27處非飲用水水源取樣化驗，發現其中4個樣本含有極少量新冠病毒。當地政府隨即下令停用有關水源。負責環境事務的巴黎副市長布勞爾（Celia Blauel）周日（19日）表示，被驗出含新型冠狀病毒的水源來自塞納河（Seine River）和烏爾克運河（Ourcq canal），原用作清洗街道、灌溉市内公園和為噴泉供水等。惟目前仍處於「禁足期」，有關設施現已關閉。

布勞爾又指，市内飲用水的供應網絡是完全獨立於非飲用水，強調飲用水源毫無風險，民眾可放心飲用。市政府已諮詢地區衛生機構作風險分析，了解微量病毒可能帶來的風險。

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