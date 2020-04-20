  • 28°C
香港時間 : 2020420日 (一) 18:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國疫情】增3萬臨時停屍位置 強調僅預防非預期

環球社會熱點 18:07 2020/04/20

分享：

【英國疫情】增3萬臨時停屍位置 強調僅預防非預期

英國新增新冠肺炎病例維持在5000宗以上，政府增加3萬個臨時停屍間位置。官員強調，此舉只為預防更壞情況出現，並非預期更壞情況來臨。區域增長及地方政府國務大臣克拉克（Simon Clarke）解釋，政府不想令民眾感到驚慌，但必須確保有能力應對最壞的情況。

克拉克表示，希望不需用上這些臨時停屍間位置，當局試圖取得適當的平衡；國家努力的同時，每個人也要付出。

【俄羅斯疫情】日增6000確診 普京堅稱疫情完全受控

英媒：德國最大報向中國索償13萬億 指北京欠疫情賠償

在疫情爆發前，英國有1.8萬個公共停屍間，以及數量相近的禮儀師。地方政府使用現有的設備及建築物，騰出空位加建停屍間可用的位置。

政府高級科學顧問之一、惠康基金會（Wellcome Trust）主任法拉爾（Sir Jeremy Farrar）上周指出，就死亡人數而言，英國可能是「歐洲受災嚴重的國家之一」。

法拉爾回應增加停屍位置時補充，開始見到新增病例曲線趨向平緩，證明抗疫措施有效；要確保有能力應對最悲觀的結果，希望不會出現意外情況，若不然，結果明顯是可怕的。

【新加坡疫情】單日新增逾千四宗確診 創單日新高

【日本疫情】東京商店街人頭湧湧 外遊車龍迫爆鎌倉

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【俄羅斯疫情】日增6000確診 普京堅稱疫情完全受控
今日
【俄羅斯疫情】日增6000確診 普京堅稱疫情完全受控
【東南亞疫情】菲料7成感染未確診 各國檢疫差190倍
今日
【東南亞疫情】菲料7成感染未確診 各國檢疫差190倍
英媒：德國最大報向中國索償13萬億 指北京欠疫情賠償
今日
英媒：德國最大報向中國索償13萬億 指北京欠疫情賠償
【新加坡疫情】單日新增逾千四宗確診 創單日新高
今日
【新加坡疫情】單日新增逾千四宗確診 創單日新高
【美國疫情】特朗普再引國防生產法 增產病毒採集棒
今日
【美國疫情】特朗普再引國防生產法 增產病毒採集棒
疫情 傳染病 禮儀師 歐洲 英國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【油價大跌】啤酒汽水或缺貨 都與油價大跌有關？

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月20日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Lady Gaga大讚世衛譚德塞 「真正的超級巨星」
Lady Gaga大讚世衛譚德塞 「真正的超級巨星」
【新加坡疫情】成東南亞確診最多 單日再增近600宗
【新加坡疫情】成東南亞確診最多 單日再增近600宗
新型冠狀肺炎全球疫情（04月20日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月20日 時間18:00）
【美國疫情分佈圖】死亡人數破4萬 引國防生產法增產採集棒
【美國疫情分佈圖】死亡人數破4萬 引國防生產法增產採集棒
【新加坡疫情】單日新增逾千四宗確診 創單日新高
【新加坡疫情】單日新增逾千四宗確診 創單日新高
【新加坡疫情】曾讚揚抗疫典範 CNN改口：2大疏忽
【新加坡疫情】曾讚揚抗疫典範 CNN改口：2大疏忽