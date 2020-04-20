▲ 【英國疫情】增3萬臨時停屍位置 強調僅預防非預期

英國新增新冠肺炎病例維持在5000宗以上，政府增加3萬個臨時停屍間位置。官員強調，此舉只為預防更壞情況出現，並非預期更壞情況來臨。區域增長及地方政府國務大臣克拉克（Simon Clarke）解釋，政府不想令民眾感到驚慌，但必須確保有能力應對最壞的情況。

克拉克表示，希望不需用上這些臨時停屍間位置，當局試圖取得適當的平衡；國家努力的同時，每個人也要付出。

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在疫情爆發前，英國有1.8萬個公共停屍間，以及數量相近的禮儀師。地方政府使用現有的設備及建築物，騰出空位加建停屍間可用的位置。

政府高級科學顧問之一、惠康基金會（Wellcome Trust）主任法拉爾（Sir Jeremy Farrar）上周指出，就死亡人數而言，英國可能是「歐洲受災嚴重的國家之一」。

法拉爾回應增加停屍位置時補充，開始見到新增病例曲線趨向平緩，證明抗疫措施有效；要確保有能力應對最悲觀的結果，希望不會出現意外情況，若不然，結果明顯是可怕的。

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