【中小企融資擔保計劃】百分百擔保貸款首日申請　滙豐：逾千企業準備遞交申請（第二版）

▲ 「百分百擔保特惠貸款」今日起接受申請，滙豐表示已向按保公司提交首批申請，服務專線今日亦接獲大量查詢。（資料圖片）

提高貸款上限至400萬元的「百分百擔保特惠貸款」今日起接受申請，首日申請反應熱烈。滙豐及中銀香港 （02388） 表示，已向按保公司提交首批申請，中銀料首批客短期內可陸續提款。

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，今日已向按保公司提交首批申請，而專為「百分百擔保特惠貸款」而設的服務專線首日亦接獲大量查詢，反映中小企對計劃需求殷切。截至今天，滙豐中小企數碼共享平台「滙豐機滙」以及滙豐網站的計劃專頁，已錄得超過10萬次瀏覽量。

趙民忠續指，截至上星期，滙豐收到逾3000個客戶查詢，另有逾千間中小企已正準備遞交申請，涵蓋多個行業，如貿易、零售、製造、服務、建築工程等。

恒生銀行 （00011） 表示，自百分百特惠貸款計劃宣布以來，收到逾2000個客戶表示有興趣經恒生申請。恒生今日推出網上申請專頁，企業客可透過網上渠道申請及上載所需文件，務求簡化貸款申請流程並減少分行人群聚集。

南商發言人稱，目前已接收近300個公司客戶查詢及申請，預期計劃有助更多本地企業紓緩壓力。

中銀香港表示，早前已為客戶進行預先登記，隨著計劃今日正式推出，該行設立特別通道，加快辦理有關申請，並已成功將部分個案報送按保公司審理，預計首批客戶最快可在短期內陸續提款。

「百分百擔保特惠貸款」適用於各行各業的中小企，貸款由政府提供百分百擔保。合資格企業須在去年年底前已最少營運3個月，並自今年2月份起任何一個月的營業額較去年任何一季的平均每月營業額下跌3成或以上。

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編輯：謝智聰、趙穎妍