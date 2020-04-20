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【5G手機】LG新機Velvet預告片　採用「雨滴型」三相機設計

科技 19:30 2020/04/20

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LG而今（20日）發布全新預告片，透露LG Velvet將採用「雨滴型」三鏡頭設計，並支援5G網絡。

LG日前傳出，將在下月15日發表新款手機。而新手機亦不會採用傳統的「字母加數字」的命名方式，反而命名為「LG Velvet」。而今（20日）LG亦發布全新預告片，透露LG Velvet將採用「雨滴型」三鏡頭設計，並支援5G網絡。

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LG的預告片顯示，LG Velvet將採用「雨滴（Raindrop）」相機設計，搭配三鏡頭規格，置於機身左上方。機身正反面則用3D Arc雙曲面設計，屏幕則採用水滴屏，並保留3.5mm耳機插口。影片中亦顯示該機除了音量鍵及主開關按鈕外，亦多設一個實體按鈕，外媒指這有機會是用作啟動智能助理的專用按鈕。此外，LG Velvet亦配備Snapdragon 765處理器，即能使用5G網絡。

據了解，LG的新手機名稱是因擁有「光澤光滑和柔軟」的特徵而命名的，機身背面擁有與產品名相同的天鵝絨觸感設計，搭配漸變色表層，預計會推出綠、紅、灰、白四色選擇。雖然目前LG仍未公布相關價錢，但LG透露，此款將會是中階手機，但更多相關開賣內容，就仍待LG宣布。

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責任編輯：曾曉汶

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