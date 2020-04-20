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【港股分析】失廣東餐飲獨家合作　美團靠甚麼食飯？

股樓投資 18:07 2020/04/20

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美團（03690）早前與幾百間餐飲企業,就佣金收費發生爭拗。剛過去的周末，美團和廣東餐飲服務行業協會發表聯合聲明，美團將會失去獨家合作權。

聲明指，美團支持餐飲業自主營運， 尊重商戶自主選擇各類平台，美團會開放配送平台服務，建立公平有序的市場環境。同時，美團將會在現有優惠基礎上，向廣東的優質餐飲商戶提高回佣比例至3%至6%，擴大覆蓋範圍，回佣時間最少延長兩個月。

早前的數據顯示，美團在廣東餐飲外賣市場佔有率高達60%至90%。餐飲商戶指美團的佣金收費超過20%，部分高達26%。

美團的回應指，去年八成以上的商戶，佣金在10%至20% 。而佣金收入的八成，都用來支付外賣小哥的工資。這外賣平台成立5年以來，去年才收支平衡，而第4季外賣平均每單利潤，只有0.2元人民幣，是收入的2%。.

相關文章：【辛苦錢】美團去年第四季每訂單利潤僅2亳　澄清近日高額佣金指控　

外賣業務為吸客入口

美團和餐飲商戶，公說公有理，婆說婆有理。對投資者而言，美團的盈利前景則更重要。事實上，美團的外賣利潤，即是未必如美團自稱的低，但也高極有限。其業績顯示，去年第四季的外賣業務毛利率，只有17.7%。

反而，美團餐飲以外的業務，如到店、酒店及旅遊業務，則顯示出強大的變現能力，其毛利率達到88.8%，為集團貢獻整體毛利的八成多。至於新業務及其他分部的毛利率，也有高於外賣業務的21.2%。

因此，美團的策略，其實是以餐飲外賣作吸引和保留客戶的入口，未來到店、酒店及旅遊業務的表現，才是集團盈利的根本。

美團股價今日（20日）靠穩，升0.9%至100.9元收市。

撰文 : 陳永裕

美團點評－W（03690） 外賣 餐飲 香港股票 酒店

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