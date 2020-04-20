  • 28°C
香港時間 : 2020420日 (一) 18:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【阿里巴巴】馬雲再向非洲捐460萬個口罩及20萬件防護服等　「非洲兄弟加油！」

金融經濟 17:54 2020/04/20

分享：

馬雲向非洲捐贈第三批醫療物資，當中涉460萬個口罩。

阿里巴巴 （09988） 創始人馬雲在微博指，馬雲公益基金會和阿里巴巴公益基金會與非洲聯盟合作，啟動第三批非洲應急物資捐贈，當中包括460萬個醫用和民用口罩、50萬份病毒採樣管、核酸提取劑和核酸檢測試劑、300台呼吸機、100台紅外線測溫儀、2000個額溫槍、20萬件防護服和20萬個防護面罩、50萬雙醫用手套。

據悉，該批物資將由非洲聯盟和非洲疾控中心根據疫情發展和當地情況統籌物資分發。

馬雲在微博再次感謝埃塞政府及埃塞航空過去一個多月的努力，指第一批和第二批物資已經送達非洲，第三批物資也會以最快速度運達。文末更為非洲打氣稱，「非洲兄弟加油，願非洲安好！One World，One Fight！」。

事實上，馬雲自3月已向多個國家捐贈醫療物資，包括日本、韓國、及歐美等地。

相關文章：【阿里健康股價】阿里健康逆市新高　市值超長和等31隻藍籌股

【阿里巴巴股價】阿里雲未來3年再投2000億人幣　阿里雲總裁張建鋒：不會因疫情減少支出

【阿里巴巴】馬雲再向歐洲捐800部呼吸機、30萬防護服及防護面罩　「One World， One Fight！」

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：袁諾曦

 

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 疫情 馬雲 口罩 非洲

上一篇文章

【資金流向】北水續流入26億 吸騰訊美團

下一篇文章

香港失業率升至4.2%創逾9年高　消費及旅遊業失業率升至6.8%（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈
【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【滙豐債仔】新加坡油企興隆炒燶期貨蝕62億元　私下出售抵押產品
【滙豐債仔】新加坡油企興隆炒燶期貨蝕62億元　私下出售抵押產品
【夫妻的世界】淘寶蔣凡太太：再來招惹我老公就不客氣了 蔣凡致歉請公司調查
【夫妻的世界】淘寶蔣凡太太：再來招惹我老公就不客氣了 蔣凡致歉請公司調查
【定期存款】5行鬥減港元定存息 無懼虛擬銀行連環出擊
【定期存款】5行鬥減港元定存息 無懼虛擬銀行連環出擊