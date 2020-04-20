【阿里巴巴】馬雲再向非洲捐460萬個口罩及20萬件防護服等　「非洲兄弟加油！」

▲ 馬雲向非洲捐贈第三批醫療物資，當中涉460萬個口罩。

阿里巴巴 （09988） 創始人馬雲在微博指，馬雲公益基金會和阿里巴巴公益基金會與非洲聯盟合作，啟動第三批非洲應急物資捐贈，當中包括460萬個醫用和民用口罩、50萬份病毒採樣管、核酸提取劑和核酸檢測試劑、300台呼吸機、100台紅外線測溫儀、2000個額溫槍、20萬件防護服和20萬個防護面罩、50萬雙醫用手套。

據悉，該批物資將由非洲聯盟和非洲疾控中心根據疫情發展和當地情況統籌物資分發。

馬雲在微博再次感謝埃塞政府及埃塞航空過去一個多月的努力，指第一批和第二批物資已經送達非洲，第三批物資也會以最快速度運達。文末更為非洲打氣稱，「非洲兄弟加油，願非洲安好！One World，One Fight！」。

事實上，馬雲自3月已向多個國家捐贈醫療物資，包括日本、韓國、及歐美等地。

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編輯：袁諾曦