【俄羅斯疫情】日增6000確診 普京堅稱疫情完全受控

▲ 俄羅斯再增超過6,000宗確診病例,但俄羅斯總統普京表示該國疫情完全受控。

俄羅斯的新冠肺炎疫情惡化,確診病例連日來不斷攀升。俄羅斯周日(19日)再增逾6,000宗確診病例,創該國確診病例單日增幅新高。但俄羅斯總統普京表示,新冠肺炎疫情完全受控,更指在上帝的幫助下,一切都會變好。

英媒:德國最大報向中國索償13萬億 指北京欠疫情賠償

【新加坡疫情】單日新增逾千四宗確診 創單日新高

俄羅斯周日再新增6,060宗新病例,全國累計增至超過4.2萬人確診。全國的新冠肺炎死亡病例達361宗。

周日為東正教復活節,普京(Vladimir Putin)發表電視講話,指政府各級正有組織、負責任和及時展開控疫工作。普京呼籲民眾忍耐疫情下的限制措施,又指俄羅斯將克服目前面臨的挑戰。

即使俄羅斯連日的確診人數持續增長,普京仍表示:

疫情目前完全受控,我們的社會完全團結一致以面對共同威脅。

(The situation is under full control. All of our society is united in front of the common threat.)

【東南亞疫情】菲料7成感染未確診 各國檢疫差190倍

【美國疫情】美媒:華府輕視疫情 年初仍讓大量口罩出口中國

政府和神職人員一直敦促民眾,在東正教復活節周末期間也應留在家中。普京表示,俄羅斯人民經常說「上帝會幫助那些自助者」(God helps those who help themselves),又指出一切在上帝的幫助下都能變好。

新冠肺炎疫情爆發初期,俄羅斯的確診病例一直遠低於不少西歐國家,卻於4月起急速飆升。俄羅斯政府表示,當局截至周日已進行194萬次病毒檢測,但該國不少醫生質疑俄羅斯疫情的早期數據不夠準確,更認爲早期的病毒檢測質素差和規模太小。

俄羅斯通訊社RIA引述克里姆林宮指,俄羅斯疫情有望於下周緩和,代表該國的病例增幅有機會漸趨平穩。

【法國疫情】巴黎非飲用水驗出新冠病毒 曾用於洗街

白宮顧問斥中國播毒後 囤積防護裝備賺暴利

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析: http://bit.ly/2ZN5x1l