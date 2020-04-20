交銀國際證券孖展記錄不當　證監會數12項不足重罰1960萬元

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交銀國際證券因處理第三方資金存款及維持和實施保證金貸款和追收保證金政策方面缺失，遭證監會譴責並罰款1,960萬元。
證監會發現，交銀證券有多筆分別在2009年、2011年及2015年以支票及銀行轉帳方式存入客戶帳戶的第三方存款，直至2016年才被識別出來，而且在檢視交銀證券於2012年12月至2016年11月期間的保證金貸款和追收保證金政策時，亦發現有廣泛不足之處。
證監會數出12項交銀證券不足之處，包括：
證監會指，交銀證券未有設立充分及有效的監控措施以識別第三方存入客戶帳戶的款項，以至未能確保該公司遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，及《內部監控指引》和《操守準則》內的多項條文。
證監會指，雖然交銀證券過往並無遭受紀律處分的紀錄，但所犯的缺失嚴重、涉及範圍廣泛並持續了一段相當長的時間，有必要向業界清晰傳達，證監會將毫不猶豫地對沒有制定適當內部監控措施以保障其運作及客戶的持牌法團採取行動。
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編輯：麥德銘