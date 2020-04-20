【香港失業率】標普料亞太失業率升3個百分點　質疑香港工資補貼能撐多久

▲ 受到新冠疫情影響，標普預料亞太區內失業率將會急升逾3個百分點。

新冠肺炎疫情持續近3個月，對香港經濟衝擊逐步浮現，政府統計處公布最新失業率升至4.2%，為逾9年最高。國際評級機構標準普爾報告指，疫情期間，各地實施社交距離措施，嚴重打擊亞太地區服務業，預計區內失業率將會急升逾3個百分點，又點名香港、紐西蘭推出的工資補貼計劃，質疑計劃能支撐多久。

標普稱，服務業既是亞太地區核心行業，也是就業增長最大引擎。亞太區每100名就業人員中，有55名從事服務業，當中22名從事批發、零售貿易或酒店業，大部分就業職位來自中小企。在澳洲、日本、南韓及紐西蘭，七成職位來自員工數目少於250人的中小企，標普指，中小企一般沒有太多資源應付經濟突然停頓。

標普預計，新冠肺炎疫情會拖低亞太區經濟增長達7.5個百分點，區內失業率將會急速上升，當中澳洲及南韓所受影響最大。

標普指，失業率飆升後，普遍只會緩慢復甦，由於今次情況比較特殊，復甦或需時更長。失業將打擊家庭償債能力，也會令民眾增加儲蓄及減少消費，估算澳洲、南韓、馬來西亞及泰國將最受影響。

雖然香港及紐西蘭分別推出工資補貼計劃，防止失業率攀升，但標普質疑有關計劃可以支持多久。

相關文章：

香港失業率升至4.2%創逾9年高 消費及旅遊業失業率升至6.8%

國際評級機構認同 港須額外財政措施

全球疫情一網盡覽 最快最新最齊

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：謝卓榮